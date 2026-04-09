Revelan la historia oculta del esposo de Beatriz de York

La figura de Edoardo Mapelli Mozzi vuelve a estar en el centro de la conversación mediática tras una reveladora investigación publicada por el Daily Mail, que cuestiona la imagen de aristócrata millonario que durante años rodeó al esposo de Beatriz de York.

¿Qué pasó con el esposo de Beatriz de York?

Cuando Beatriz contrajo matrimonio con Edo en 2020, con quien tiene dos hijas en común, el relato oficial lo presentaba como heredero de una de las familias más distinguidas de Italia. Se hablaba de títulos nobiliarios, grandes fortunas y de la imponente Villa Mapelli Mozzi, una residencia histórica ubicada en Lombardía.

La imagen de aristócrata millonario del esposo de Beatriz de York es puesta en duda. IG edomapellimozzi

Sin embargo, la investigación del tabloide británico ofrece un panorama muy distinto. Aunque Edo tiene ascendencia aristocrática, su vínculo con esa supuesta riqueza es más simbólico que real. Para empezar, los títulos de nobleza en Italia dejaron de tener reconocimiento legal desde 1946, tras la instauración de la república. Es decir, el título de “conde” asociado a su familia es meramente honorífico.

Además, la famosa villa familiar —que alguna vez fue símbolo de opulencia— hoy se encuentra en condiciones deterioradas. Según expertos citados por el medio, el inmueble requiere tantas reparaciones que incluso sería difícil venderlo, y en caso de lograrlo, su valor sería mucho menor al que se imaginaría para una propiedad de ese tipo.

¿Qué pasa con la herencia de Edoardo Mapelli Mozzi?

Uno de los puntos más llamativos del reportaje es que Edo ni siquiera tendría derechos sobre esta propiedad. De acuerdo con registros oficiales y declaraciones de familiares, pertenece a otra rama del linaje Mapelli Mozzi, lo que deja fuera tanto a él como a su padre de cualquier herencia significativa.

Su título nobiliario de su familia carece de reconocimiento legal en Italia. IG edomapellimozzi

De hecho, el padre de Edo, Alessandro Mapelli Mozzi, tampoco vive rodeado de lujo. Lejos de una vida aristocrática, reside en una modesta propiedad en el sur de Francia, donde obtiene ingresos mediante el alquiler de casas vacacionales.

Este contraste ha sorprendido a muchos, ya que durante años se asumió que Edo provenía de una familia con una fortuna considerable. De hecho, el reportaje, señala que no parecería tener un vínculo cercano con su padre. En contraste, siempre ha hablado con cariño de su padrastro, Christopher Shale, a quien consideraba una figura paterna clave en su vida.

Tras la muerte de Shale en 2011, Edo heredó una suma considerable, aunque lejos de las cifras millonarias que muchos imaginaban. Más allá del dinero, lo que más destacó fue el vínculo emocional que mantenían.

La pareja adquirió su casa en los Cotswolds mediante hipoteca. IG edomapellimozzi

¿Quién es el esposo de Beatriz de York?

A pesar de este escenario, Edo ha sabido labrarse su propio camino. Nacido en Reino Unido y educado en instituciones prestigiosas, fundó a los 23 años su empresa inmobiliaria Banda, enfocada en el desarrollo de propiedades de lujo.

Edo construyó su carrera en el sector inmobiliario desde cero. IG edomapellimozzi

Si bien su negocio tuvo inicios modestos, su crecimiento se aceleró notablemente tras su relación con la familia real británica. Hoy, su firma se presenta como una compañía global con múltiples servicios en arquitectura, diseño y gestión de proyectos.

Este detalle ha llevado a algunos a cuestionar cuánto influyó su matrimonio con Beatriz en el impulso de su carrera profesional. Actualmente residen en una casa en los Cotswolds, adquirida mediante una hipoteca, un dato que también ha llamado la atención al mostrar un estilo de vida más cercano al de cualquier familia que al de una élite intocable.

En semanas recientes, han circulado rumores sobre posibles tensiones en su matrimonio, aunque ambos han evitado hacer declaraciones al respecto. Su historia pone sobre la mesa una reflexión interesante sobre cómo se construyen las narrativas alrededor de la realeza. Lo que parecía un cuento de hadas con tintes aristocráticos se revela ahora, supuestamente como una historia más compleja, donde el linaje no siempre garantiza riqueza ni estabilidad.