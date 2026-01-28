Marc Anthony será padre por octava vez: Nadia Ferreira anuncia su segundo embarazo

Marc Anthony vuelve a celebrar una de las facetas más importantes de su vida: la paternidad. El cantante puertorriqueño anunció que será padre por octava vez, luego de que su esposa, la modelo y ex Miss Universo Nadia Ferreira, confirmará que está esperando a su segundo hijo juntos.

Nadia Ferreira esta embarazada por segunda ocasión

La noticia fue compartida la mañana de este 28 de enero de 2026 a través de una emotiva publicación en Instagram que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de fans y celebridades.

La imagen compartida muestra a Nadia con su vientre de embarazo acompañada por Marc y su hijo Marquito. IG nadiaferreira

La pareja eligió una fecha especial para hacer público el anuncio, ya que ese mismo día celebran su tercer aniversario de bodas.

En la fotografía, que ambos publicaron en sus perfiles, se aprecia la pancita de embarazo de Nadia, acompañada por la mano de Marc Anthony y la diminuta mano de Marquito, su primer hijo en común, quien pronto se convertirá en hermano mayor. El mensaje que acompañó la imagen fue tan breve como significativo:

¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”.

El anuncio se realizó el 28 de enero de 2026, fecha en la que la pareja celebra tres años de matrimonio. IG nadiaferreira

¿Cuál es la historia de Nadia Ferreira y Marc Anthony?

Desde hace algunas semanas, los rumores sobre un posible embarazo de la modelo paraguaya habían comenzado a circular, especialmente tras algunas apariciones públicas en las que optó por looks más holgados.

Sin embargo, fue hasta ahora cuando la pareja decidió confirmarlo de manera oficial, dejando claro que atraviesan uno de los momentos más plenos de su relación.

La noticia llega tras semanas de rumores sobre un posible embarazo de la ex Miss Universo. IG nadiaferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron el 28 de enero de 2023 en una lujosa y muy cuidada ceremonia en Miami, celebrada en el Pérez Art Museum y resguardada del escrutinio mediático.

A la boda asistieron figuras internacionales como David y Victoria Beckham, Salma Hayek, Maluma, Lin-Manuel Miranda, Vin Diesel y Daddy Yankee, entre muchos otros.

Medio año después, la pareja anunciaba la llegada de su primer hijo, Marco Antonio, conocido cariñosamente como Marquito, quien nació en junio de 2023.

Hoy, a casi tres años de ese enlace, la familia Muñiz Ferreira se prepara para recibir a un nuevo integrante.

Marquito, nacido en 2023, se prepara para asumir el rol de hermano mayor. IG nadiaferreira

¿Cuántos meses de embarazo tiene Nadia Ferreira?

De acuerdo con información retomada por programas de espectáculos, Nadia tendría entre cinco y seis meses de embarazo, por lo que el nacimiento podría darse a mediados de este año.

La noticia llega además a pocos días de Premio Lo Nuestro, evento que se celebrará el 19 de febrero y en el que Nadia será una de las presentadoras estelares.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Con este nuevo bebé, Marc Anthony suma ocho hijos en total, consolidando una de las familias más numerosas del mundo del espectáculo. El intérprete es padre de Arianna y Alex (a quien adoptó) durante su relación con Debbie Rosado; de Christian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres; de los mellizos Max y Emme, junto a Jennifer Lopez; y ahora de Marquito y el bebé que viene en camino con Nadia Ferreira.

A sus 57 años, el ganador de múltiples premios Grammy ha expresado en distintas ocasiones que la paternidad es su mayor orgullo y motor de vida.

Mis hijos son la vida, todo, el futuro, mi inspiración”, ha dicho en entrevistas, donde también ha destacado la buena relación que mantiene con sus exparejas y el esfuerzo constante por organizar su agenda para pasar tiempo con todos ellos.

Con este embarazo, el intérprete puertorriqueño se convertirá en padre por octava ocasión. IG nadiaferreira

Por su parte, Nadia Ferreira, de 26 años, vive este momento con especial emoción. Diez años atrás, cuando asistió a un concierto de Marc Anthony en Paraguay siendo apenas una adolescente, difícilmente habría imaginado que ese artista se convertiría en su esposo y en el padre de sus hijos.

Hoy, esa historia parece reafirmarse como un relato de destino, amor y familia. Con este anuncio, Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman que atraviesan una etapa de plenitud personal y familiar, listos para darle la bienvenida a un nuevo capítulo en su historia juntos.

Si quieres conocer más detalles de su relación, no te pierdas el siguiente video.