¿Bebé en camino? Brooklyn Beckham y Nicola Peltz contemplan la adopción

En medio de uno de los distanciamientos familiares más comentados del último año, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz vuelven a acaparar titulares, esta vez por una decisión que podría marcar un antes y un después en sus vidas: la posibilidad real de adoptar un hijo.

¿Por qué Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ya quieren tener hijos

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por Page Six y The Sun, la pareja lleva meses hablando seriamente sobre la idea de formar una familia a través de la adopción, una alternativa que hoy cobra especial peso tanto por razones personales como emocionales.

La decisión llega en medio del distanciamiento con David y Victoria Beckham. IG brooklynpeltzbeckham

Lejos de tratarse de un impulso momentáneo, quienes rodean a Brooklyn y Nicola aseguran que la conversación ha sido profunda y constante. Ambos comparten el deseo de tener hijos y, según un amigo cercano, están “completamente alineados” en que al menos uno de ellos sea adoptado.

El plan no excluye la posibilidad de tener hijos biológicos en el futuro, pero actualmente la adopción aparece como la opción más viable y significativa para la pareja.

Fuentes cercanas aseguran que la adopción ha sido tema de conversación durante meses. IG brooklynpeltzbeckham

¿Por qué Brooklyn Beckham y Nicola Peltz van a adoptar?

Uno de los factores que influyen en esta decisión es el momento profesional que atraviesa Nicola Peltz. La actriz de 31 años perdió una cantidad considerable de peso al prepararse para un nuevo papel cinematográfico, lo que, según fuentes médicas cercanas, haría complicado un embarazo en este momento.

Sin embargo, más allá de lo físico, la motivación de la pareja estaría profundamente ligada a su deseo de “retribuir” desde el privilegio en el que viven. Personas de su entorno aseguran que ambos sienten una responsabilidad genuina por ofrecerle una vida estable y amorosa a un niño que provenga de un contexto desfavorecido.

El momento profesional de Nicola Peltz influye en la decisión de no buscar un embarazo ahora. IG brooklynpeltzbeckham

Este posible paso llega en un contexto emocionalmente complejo: el quiebre casi total entre Brooklyn y sus padres, David y Victoria Beckham. La relación, que se ha ido deteriorando durante casi un año, estalló públicamente a principios de enero, cuando Brooklyn compartió un extenso comunicado en el que dejó claro que no buscaba reconciliación.

En ese texto, acusó a sus padres de interferir en su matrimonio, de manipular narrativas mediáticas y de haber tenido actitudes irrespetuosas hacia Nicola desde antes de su boda en abril de 2022.

¿Qué ha pasado con Brooklyn Beckham y su familia?

Las tensiones no solo se han expresado en palabras. En semanas recientes, Brooklyn ha llamado la atención por modificar o eliminar varios tatuajes que había dedicado a su familia. Diseños que rendían homenaje a David, Victoria y a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper fueron cubiertos o transformados mediante láser y nueva tinta.

Nicola y Brooklyn buscan construir una familia lejos de la presión mediática. IG brooklynpeltzbeckham

Para muchos, estos cambios van más allá de lo estético y representan un gesto simbólico de ruptura emocional con su familia de origen.

Mientras tanto, David Beckham ha optado por mantener una imagen pública conciliadora. En redes sociales ha compartido gestos de cariño hacia todos sus hijos, incluido Brooklyn, y ha intentado proyectar cierta normalidad familiar. Victoria, por su parte, continúa enfocada en su firma de moda y en compartir recuerdos felices del pasado, sin abordar directamente el conflicto.

En contraste, Brooklyn y Nicola parecen concentrados en construir su propio núcleo desde Los Ángeles, rodeados principalmente del entorno Peltz. En entrevistas pasadas, ambos ya habían manifestado su deseo de tener una familia grande. Nicola incluso confesó en 2022 que Brooklyn “quería tener hijos de inmediato”, aunque ella prefería esperar un poco más.

Brooklyn ha marcado su ruptura familiar también a través de cambios simbólicos, como sus tatuajes. IG brooklynpeltzbeckham

Si la adopción se concreta, no solo marcaría un nuevo capítulo para la pareja, sino que también podría redefinir la dinámica del clan Beckham. David y Victoria fueron padres jóvenes, y la llegada de un nieto los convertiría también en abuelos a una edad temprana.

La gran incógnita es si este nuevo integrante podría tender puentes o profundizar aún más la distancia existente. Por ahora, Brooklyn y Nicola avanzan con cautela, priorizando la privacidad, la paz y la idea de una familia construida bajo sus propios términos.

