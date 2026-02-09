Familiares identifican a otro minero hallado en fosa clandestina en Sinaloa; suman cinco

Otro de los mineros reportados como desaparecidos fue identificado, luego de que su cuerpo fue localizado dentro de la fosa clandestina encontrada en la sierra del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Con este hallazgo, familiares han confirmado la muerte de al menos cinco trabajadores de la empresa Vizsla Silver.

La víctima fue identificada como José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años de edad, originario de Sonora, quien se desempeñaba como coordinador operativo de seguridad dentro de la compañía. Al igual que en los casos previos, las autoridades notificaron de manera directa a sus familiares sobre el hallazgo en la comunidad de El Verde.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado de manera oficial el número total de cuerpos localizados en la fosa; sin embargo, se tiene confirmado que al menos cinco de los diez mineros desaparecidos han sido encontrados en ese punto.

¿Quiénes son los mineros que han sido identificados?

Además de José Antonio Jiménez Nevárez, también han sido identificados Jesús Antonio de la O Valdez, originario de Chihuahua; José Manuel Castañeda Hernández, de Guerrero; José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos de Zacatecas.

La Fiscalía General de la República no ha emitido aún un reporte oficial sobre el avance de las investigaciones. En tanto, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantienen acordonada la zona y restringen el acceso al predio donde se localizó la fosa, lo que ha impedido obtener mayores detalles sobre el sitio y los trabajos periciales en curso.

Estamos devastados: Vizsla Silver

Luego de la identificación de los restos de los mineros, la empresa canadiense Vizsla Silver afirmó que están devastados por la pérdida de los trabajadores y envió un pésame a familiares y amigos.

Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia. Nos centramos en la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante estos momentos increíblemente difíciles”, escribió en un comunicado publicado en su página de internet.

La empresa suspendió sus actividades en la zona tras el hecho violento, para garantizar la seguridad del resto de sus trabajadores.

Algunos meses antes, la empresa Vizsla Silver habría hecho otra pausa temporal debido a las condiciones de seguridad en la zona de Concordia, según consta en un documento fechado el 4 de abril de 2025, disponible en su propio sitio web.

Por precaución, (Vizsla Silver) ha suspendido temporalmente las labores de campo en el proyecto Pánuco debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona. Los contratistas que participan en el desarrollo de la mina de prueba, la campaña de perforación geotécnica y el programa de exploración se encuentran en estado de alerta y listos para reanudar las operaciones tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan”, comunicaron en ese momento.

