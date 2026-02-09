"Checo" Pérez presenta un nuevo casco para el arranque de los test en Bahréin 2026

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez presentó en sus historias de Instagram el diseño de lo que parece ser su casco final para la temporada 2026 donde predominan dos combinaciones de colores: el negro y el verde, mismo que ya ha usado en otras ocasiones, esto para su regreso a la Fórmula 1 con el equipo Cadillac.

Luego de la presentación del diseño del monoplaza tanto en el Super Bowl LX como en Times Square, el mexicano mostró al público un casco donde resalta el color negro de la fibra de carbono, mientras que en otras zonas retoma el verde que ha usado desde que ha competido en karts, pero también en las series de monoplazas de desarrollo como la Fórmula BMW Alemana y la GP2 Series.

El verde tuvo una importante presencia en sus años en Sauber mientras que también lo trasladó a McLaren. En ambos equipos tenía toques de la bandera mexicana. Con Red Bull, el color azul llegó de una forma importante para adaptarse al diseño del equipo, pero aún mantenía algunos rastros de su identidad original.

Ahora, además del verde toma el negro por el equipo Cadillac para hacer conjunto con la vestimenta así como con el monoplaza de doble cara y que ha recibido críticas positivas por parte de los aficionados.

¿Es el único casco que diseñó Checo Pérez para el 2026?

Se sabe que el casco que mostró en sus historias lo comenzará a portar desde este miércoles en los entrenamientos oficiales de la Fórmula 1 que se realizarán en Bahréin, sin embargo, el equipo ha preparado también otro diseño.

Los colores se mantendrían pero el negro tendría un espacio más predominante en la parte superior. Por ahora se desconoce si este segundo modelo será con el que debute en Australia, primera fecha del calendario 2026, o si estará en otro momento del calendario.