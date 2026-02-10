La llegada de Isabella Fernández González ha sido motivo de celebración y orgullo para toda la familia Fernández. La pequeña nació este viernes a las 16:59 horas, de acuerdo con su hoja de alumbramiento, pesando dos kilos 600 gramos y midiendo 54 centímetros, en perfecto estado de salud.

Desde el primer momento, Vicente Fernández Jr. no ocultó su emoción por convertirse nuevamente en padre. El cantante compartió en su cuenta de Instagram una entrañable fotografía desde el hospital, donde aparece con bata médica y cubrebocas, tomando con delicadeza la diminuta mano de su hija, una imagen que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación.

El esperado encuentro entre Isabella y Doña Cuquita

Uno de los momentos más emotivos tras el nacimiento fue, sin duda, el primer encuentro entre Isabella y su abuela, Doña Cuquita Abarca, viuda del legendario Vicente Fernández. La matriarca de la familia recibió a su nieta con una sonrisa llena de ternura, tal como se aprecia en la fotografía del recuerdo que ya circula entre los seguidores del clan Fernández.

En las imágenes compartidas, se observa a Doña Cuquita sosteniendo a Isabella en brazos, mientras la bebé duerme tranquila, ajena a la importancia simbólica de ese instante. En ambos momentos, la abuela luce serena y feliz, reflejando la profunda conexión que caracteriza a la familia.

Una abuela orgullosa y emocionada desde antes del nacimiento

La emoción de Doña Cuquita por la llegada de Isabella no fue un secreto. Semanas antes del nacimiento, durante el lujoso baby shower organizado en honor a la bebé, la matriarca expresó públicamente su alegría por recibir a su doceava nieta.

Durante el festejo, Doña Cuquita se dijo dichosa por la llegada de la primera hija de Vicente Fernández Jr. en casi tres décadas, desde el nacimiento de Ramón, su hijo menor, ocurrido hace 29 años. Aunque para Vicente Jr. Isabella es su quinto hijo, su llegada representa un momento especialmente significativo dentro de la familia.

El baby shower de Isabella fue un evento lleno de detalles elegantes, emociones y buenos deseos, donde familiares y amigos cercanos celebraron la próxima llegada de la nueva integrante del linaje Fernández.

Vicente Fernández Jr., un padre orgulloso

Las imágenes compartidas tras el nacimiento también muestran a Vicente Fernández Jr. cargando a Isabella con una expresión de orgullo absoluto. El cantante ha dejado claro que atraviesa una etapa de plenitud personal, disfrutando cada instante de la llegada de su hija.

Isabella ya ha recibido numerosos regalos para festejar su nacimiento, una muestra del cariño que la rodea desde sus primeros días de vida. Las fotografías reflejan un ambiente de amor, unión familiar y celebración, valores que siempre han caracterizado a los Fernández.

vicente fernandez jr

La historia de amor entre Vicente Jr. y Mariana

La llegada de Isabella también consolida la relación entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González, madre de la bebé. Aunque han sido discretos con su vida privada, la pareja ha mostrado una relación sólida y cercana, enfocada en formar una familia y disfrutar esta nueva etapa juntos.

El nacimiento de Isabella no solo simboliza la continuidad del legado Fernández, sino también el fortalecimiento de un proyecto familiar que hoy se ve reflejado en la felicidad del orgulloso padre y en la armonía que rodea a la recién nacida.

Vicente Fernández Jr. anuncia con emoción la llegada de su hija junto a Mariana González Especial

Un nuevo capítulo para la familia Fernández

Con el primer encuentro entre Isabella y Doña Cuquita, la dinastía Fernández suma un momento inolvidable a su historia. Entre sonrisas, brazos amorosos y fotografías que ya enternecen a miles, la pequeña Isabella llega para escribir su propio capítulo en una familia marcada por la música, el amor y la unión.

Sin duda, su nacimiento y este primer encuentro familiar quedarán grabados como uno de los momentos más especiales para Vicente Fernández Jr. y para toda la familia que sigue siendo referente en la cultura mexicana.

AAAT*