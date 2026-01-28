Nicola Peltz recibiría un millón de dólares al mes de su padre multimillonario

Aunque el apellido Beckham es uno de los más famosos del mundo del espectáculo, todo indica que la verdadera fortuna en la familia de Brooklyn Beckham está del lado de su esposa, Nicola Peltz.

De acuerdo con recientes versiones, la actriz recibiría una mesada mensual de un millón de dólares por parte de su padre, el empresario multimillonario Nelson Peltz, una cifra que ha llamado la atención y que contrasta con el apoyo financiero que Brooklyn recibiría de sus padres, David y Victoria Beckham.

La información fue comentada por la periodista Marina Hyde en el podcast The Rest Is Entertainment, donde señaló que, aunque los Beckham sí apoyan económicamente a su hijo, su intención siempre ha sido que Brooklyn se vuelva independiente y construya su propio camino.

“Por lo que he escuchado, los Beckham le dan dinero, pero no una cantidad exagerada. En cambio, Nelson Peltz habría dicho que le da a su hija una asignación de un millón de dólares al mes”, comentó Hyde.

La diferencia económica entre ambas familias sería abismal, comenzando porque se estima que Nelson Peltz posee una fortuna de alrededor de 1.600 millones de dólares, mientras que el patrimonio conjunto de David y Victoria Beckham rondaría los 680 millones.

Esta disparidad económica habría sido uno de los factores que tensaron la relación entre ambas familias, especialmente tras la compra de una mansión en Hollywood valuada en 11 millones de dólares, adquirida principalmente a nombre de Nicola.

Según revelaciones previas, los Peltz esperaban que los Beckham igualaran la aportación económica, algo que nunca ocurrió.

Fuentes cercanas aseguran que David y Victoria, quienes crecieron en un entorno de clase trabajadora, creen firmemente en enseñar a sus hijos el valor del esfuerzo y el dinero, por ello, evitaron “malcriarlos” con grandes sumas, una postura muy distinta a la de Nelson Peltz, quien considera a Nicola “la niña de sus ojos” y busca que nunca tenga preocupaciones económicas.

A esto se suma que Brooklyn Beckham habría firmado un acuerdo prenupcial antes de su boda en 2022, el cual le impediría reclamar parte de la fortuna de la familia Peltz en caso de una separación.

Pese a los rumores de distanciamiento y tensiones familiares, fuentes aseguran que David y Victoria siguen amando profundamente a su hijo y mantienen la esperanza de que la relación se fortalezca con el tiempo.

*brc