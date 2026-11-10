Dani Flow revela cuánto ganaba por estar en La Mansión VIP 2; desmiente su salida estuviera planeada

Dani Flow se convirtió en tendencia hace unas horas después de que el reguetonero decidiera salir del reality La Mansión VIP 2 poco después de haber entrado como uno de los participantes sorpresa.

Tras abandonar el reality show realizado por Hot Spanish, el reguetonero habló con Sale el Sol sobre su inesperada salida y también aprovechó para aclarar algunas versiones que comenzaron a circular en redes sociales tras abandonar La Mansión VIP 2.

Dani Flow abandona La Mansión VIP 2 Captura de pantalla IG daniflowmx

Dani Flow revela por qué salió de La Mansión VIP 2

En la entrevista, Dani Flow mencionó que la razón por la que decidió abandonar el reality fue por una posible crisis de ansiedad, pero eso lo sabrá con certeza cuando hable con su psicóloga.

“No te podría decir bien que es lo que tuve, apenas voy a ver a mi psicóloga en los próximos días y ahí voy a ver lo que pasó, pero sin duda estoy casi seguro que fue un cuadro de ansiedad y agradezco a la producción que me haya dejado salir cuando se lo pedí”.

El reguetonero también aclaró que no tiene ningún problema con Hot Spanish y que su salida no estuvo planeada.

“Eso es algo que la gente está diciendo y quiero aclararlo porque afecta también a Roberto Hot Spanish. Yo no soy tan buen actor como para fingir algo así y no pensaba durar un mes, pero era cero planeado”.

Foto: Instagram daniflowmx

Dani Flow también dijo que sí tiene algunos shows este mes, pero que su equipo no los canceló, pero negó que esa sea la razón de su salida.

“La gente está diciendo que tengo por ahí unas fechas, es verdad, yo a mi equipo le di la instrucción de que las pospusiera y cuando salí del show me di cuenta que el equipo no las había suspendido aún porque es un trabajo y esperan hasta el último momento posible para no perder dinero y no sé si voy a ir porque no me siento bien todavía, no por la ansiedad, si no que me hayan visto llorar porque es una imagen que cuido mucho y me siento un poco vulnerable”.

Dani Flow comentó que también no le gustó que la gente lo viera llorar y aclaró que tampoco tomó la decisión de dejar el reality show por las críticas que recibió de su físico por uno de los participantes.

“Salí asustado, creí que la gente me iba a odiar y cuando prendí el celular vi que habían visto otra parte de mí, bien y mal, no sé, siento que no soy yo en cuanto a la figura pública, pero yo soy ese, el que está cantando (…), me empecé a asustar cuando dijeron en el en vivo que no podía salir cuando yo quería, no es que quisiera salir en ese momento, pero me asusté y también el ambiente, que me conocieran, hacer amigos. Un muchacho de bigote me criticó mi cuerpo y la gente dice que por eso me salí, nada que ver”.

Dani Flow dispuesto a pagar a Hot Spanish por no cumplir contrato

Otro de los temas que abordó Dani Flow era la posibilidad que Hot Spanish lo demandara por haber incumplido el contrato del reality show, el reguetonero mencionó que está dispuesto a pagarle al influencer en caso de ser necesario.

“Yo creo que está en las manos de Hot Spanish empezar una demanda o no hacerlo o cobrarme lo que se tenga, pero eso es ya de los equipos legales. Yo no tengo ningún problema con Hot Spanish y con todas las consecuencias me salí porque primero estaba mi estado mental (…), se me había dicho que iba a tener un psicólogo ahí a la mano y se tardaron mucho en hacerme caso, me estaban omitiendo y eso no lo mandaron en el en vivo, pero todo bien”.

Dani Flow revela cuanto le iban a pagar por estar en La Mansión VIP 2

Como es sabido, a las personalidades que entran a un reality show se les suele pagar una cierta cantidad de dinero por el tiempo que estén dentro de la casa, en cuanto a este tema, Dani Flow reveló cuanto le iban a pagar por su estancia en el programa.