La Mansión VIP 2 tendrá dos nuevos habitantes después de su primera semana de competencia. Yetus Prime y Deiby Ruiz fueron anunciados como los próximos participantes del reality show de HotSpanish, que comenzó el pasado 8 de noviembre y ya registró su primera eliminación.

Los creadores de contenido se incorporarán al cuarto Barullo, donde actualmente conviven figuras como Karely Ruiz, Paolita Suárez, Rod Contreras y Doña Alegría, en una temporada marcada por los abandonos voluntarios y los cambios entre sus integrantes.

La llegada de los nuevos participantes ocurre después de que Abel Robles se convirtiera en el primer eliminado del programa, tras recibir el menor respaldo del público durante la gala celebrada el domingo 15 de noviembre.

¿Quiénes son Yetus Prime y Deiby Ruiz, los nuevos participantes de La Mansión VIP 2?

Yetus Prime, cuyo nombre real es Arturo González, es un creador de contenido originario de Torreón, Coahuila, que ganó popularidad en redes sociales por sus videos relacionados con el entretenimiento y el deporte.

Antes de su incorporación a La Mansión VIP, el influencer participó en Exatlón México, reality de competencia física, donde tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades deportivas.

También alcanzó notoriedad por su amistad con Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 2025, con quien compartió diferentes proyectos digitales, incluido el pódcast Más allá del fierro.

Por su parte, Deiby Ruiz es un creador de contenido colombiano que confirmó su participación en la segunda temporada mediante sus redes sociales, donde manifestó su entusiasmo por esta nueva oportunidad.

Aunque ambos fueron anunciados como integrantes del reality, todavía no se han detallado las dinámicas especiales que podrían acompañar su llegada ni si recibirán algún beneficio frente a los participantes que ingresaron desde el estreno.

Yetus Prime y Deiby Ruiz llegarán al cuarto Barullo

La producción confirmó que los nuevos habitantes formarán parte del cuarto Barullo, uno de los dos equipos establecidos durante la primera emisión del programa.

Originalmente, este grupo estaba integrado por Karely Ruiz, Paolita Suárez, Rod Contreras, Doña Alegría, Odette Orlena, Edwin Mendoza, Abel Robles y Dani Flow.

Sin embargo, su integración ha cambiado durante los primeros días de competencia, principalmente por la salida voluntaria de Dani Flow y la eliminación de Abel Robles.

La incorporación de Yetus Prime y Deiby Ruiz podría modificar la convivencia dentro del cuarto y la manera en que sus integrantes participan en las próximas nominaciones.

El otro equipo, Ruletix, reúne a participantes como Bellakath, Cintia Cossio, Itatí López, João Ferreira, Jlexis, Jorjais, Tony Aguirre y La Cukis.

Abel Robles fue el primer eliminado de La Mansión VIP 2

La llegada de los nuevos habitantes ocurre después de una semana de cambios en el reality, que inició con 16 participantes y sufrió dos abandonos voluntarios antes de su primera gala de eliminación.

Dani Flow fue el primero en dejar la competencia, pocas horas después del estreno. Posteriormente, Jorge Durán ingresó como su reemplazo, pero también decidió abandonar la casa.

El domingo 15 de noviembre, cuatro concursantes quedaron en riesgo de eliminación: Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles.

Tras concluir la votación del público, Abel Robles recibió el menor respaldo y se convirtió en el primer eliminado oficial de la segunda temporada, por lo que perdió la oportunidad de continuar en la competencia.

La salida del creador de contenido ocurrió durante una gala en la que los habitantes también recordaron algunos de los momentos más importantes de su primera semana de convivencia.

¿Dónde ver La Mansión VIP 2 en vivo?

La segunda temporada de La Mansión VIP puede seguirse mediante el canal de YouTube HotSpanish Vlogs, donde se transmite gratuitamente la convivencia de los participantes durante las 24 horas del día.

El programa tiene una duración prevista de aproximadamente 30 días, durante los cuales los habitantes enfrentan diferentes retos, nominaciones y eliminaciones que dependen del respaldo de los espectadores.

Al finalizar la competencia, uno de los participantes recibirá un premio de dos millones de pesos, la misma cantidad que obtuvo Sol León al convertirse en ganadora de la primera temporada.

Con la incorporación de Yetus Prime y Deiby Ruiz, el programa continúa modificando su elenco mientras los participantes buscan mantenerse en la competencia.

bgpa