Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas, compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida durante su participación en La Mansión VIP 2, donde relató que fue víctima de una agresión sexual en la que un hombre la golpeó, la inmovilizó y la obligó a realizar actos sexuales contra su voluntad.

La creadora de contenido recordó lo sucedido durante una conversación frente a las cámaras del reality show, donde explicó que el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol y que ella temió por su vida cuando comenzó a recibir golpes.

Su testimonio tomó un momento especialmente emotivo cuando recordó que había sido atada a una reja y golpeada con un lazo, una experiencia que todavía le provoca dolor al hablar de ella.

¿Qué le pasó a Paolita Suárez? Así recordó la agresión sexual

Durante su relato, Paolita Suárez explicó que el hombre comenzó a exigirle un acto sexual que ella no quería realizar. Ante su negativa, el sujeto reaccionó violentamente y le dio varias bofetadas.

"Empecé a sudar, me empecé a sentir nerviosa, me empecé a sentir mal", recordó la influencer mientras explicaba el miedo que sintió durante aquella situación.

De acuerdo con su testimonio, el agresor estaba alcoholizado, por lo que temía que negarse nuevamente pudiera provocar una reacción todavía más violenta. Paolita explicó que, después de recibir los primeros golpes, comenzó a pensar que el hombre podría dejarla gravemente herida si continuaba resistiéndose.

Foto: Instagram

La integrante de Las Perdidas aseguró que terminó cediendo ante las amenazas y la violencia física, aunque la agresión no terminó en ese momento.

Paolita Suárez llora al recordar que fue atada y golpeada

Uno de los momentos más difíciles de su relato ocurrió cuando recordó que el hombre utilizó un cinturón para inmovilizarla contra una reja.

"Ese día me amarró, ay, perdón, me acordé", expresó Paolita mientras se emocionaba al revivir lo sucedido.

La influencer explicó que, después de atarla, el agresor comenzó a golpearla en la espalda con un lazo y continuó sometiéndola a actos de violencia sexual.

"Me golpeó en la espalda con un lazo", relató al describir la agresión que sufrió y que, según sus palabras, le provocó graves consecuencias físicas.

Paolita reconoció que aquella experiencia la afectó profundamente y que todavía le resulta difícil recordar algunos de los momentos que vivió.

"Yo ese día terminé mal, mal", expresó al finalizar su testimonio.

La revelación de Paolita Suárez en La Mansión VIP 2

La creadora de contenido compartió su experiencia durante su participación en la segunda temporada de La Mansión VIP, reality show organizado por el influencer HotSpanish y transmitido mediante plataformas digitales.

El momento narrado por Paolita ocurrió cuando era menor de edad, en un contexto en el que ya se encontraba expuesta a situaciones de explotación sexual. Durante su intervención, la influencer no identificó públicamente al hombre al que señaló como responsable de la agresión ni precisó la fecha en la que ocurrieron los hechos.