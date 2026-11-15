¿Bellakath se adelantó y reveló su participación en ‘¿Quién es la Máscara?’ por error?

Aunque las reglas de "¿Quién es la Máscara?" establecen que las celebridades deben mantener su identidad en secreto hasta ser desenmascaradas, Bellakath habría cometido un descuido que dejó al descubierto su participación en la octava temporada del reality show.

Durante su estancia en La Mansión VIP2 , la reguetonera sorprendió al hablar sobre un programa de televisión en el que aparece y que, según comentó a Cukis, estrenó un nuevo capítulo. Sus declaraciones despertaron la curiosidad de los seguidores del programa, especialmente porque todavía no se ha revelado oficialmente quién está detrás de algunos personajes.

Foto: Instagram labellakath

Ante los cuestionamientos de Cukis, quien quiso saber si podía revelar de qué emisión se trataba, la cantante respondió que no podía hacerlo porque la gente todavía no debía enterarse de su identidad.

¿Será que Bellakath acaba de adelantar uno de los secretos del programa?

Hoy también salió un capítulo de un programa que estoy ahí”.

Cukis le pregunta si no puede decirlo y ella contesta que no.

No puedo decir porque no se puede enterar la gente”.

“¿Ya salió el capítulo?”, pregunta Cukis, y ella contesta que sí, “desde que inició el mes”.

No, porque todavía no saben que soy yo”, a lo que Bellakath se lleva las manos a la cara.

Durante la conversación, Cukis insistió en preguntarle si el capítulo ya había salido, a lo que Bellakath respondió que sí, que se había transmitido desde el inicio del mes. Sin embargo, cuando le preguntaron si el público ya sabía que era ella, la intérprete aclaró que todavía no la habían descubierto.

¿Bellakath es "La Patrona" en ¿Quién es la Máscara?

Las declaraciones de la reguetonera reforzaron las especulaciones de los televidentes que desde hace varias semanas sospechan que se encuentra detrás de "La Patrona", uno de los personajes que continúa en competencia.

Entre las pistas que han relacionado con Bellakath destaca su profesión. En una de las cápsulas del personaje hay un libro de leyes, una referencia que coincide con la formación académica de la cantante, quien estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Foto: Captura de video

También hay referencias que parecen hacer alusión a algunos de sus éxitos musicales. Entre ellas destaca una huellita en un barniz y las joyas, una posible referencia a su canción "Gatita".

A estas señales se suman los movimientos de baile del personaje, su estilo de vestuario y una voz que varios espectadores consideran muy similar a la de la intérprete de reguetón. Incluso el investigador Juanpa Zurita ha compartido teorías que apuntan hacia la misma cantante.

Otra de las referencias que han llamado la atención es la mención de que el personaje ya había aparecido anteriormente en televisión, algo que coincide con el paso de Bellakath por el programa "Enamorándonos".

Por ahora, la identidad de La Patrona permanece bajo el disfraz, por lo que habrá que esperar a que el personaje sea desenmascarado para confirmar si efectivamente se trata de Bellakath.

Foto: Instagram labellakath

¿Qué personajes siguen en ¿Quién es la Máscara? 2026?

De los 18 personajes que comenzaron la octava temporada de ¿Quién es la Máscara?, nueve continúan en competencia y mantienen sus identidades ocultas. Entre ellos se encuentran La Patrona, Alex Loro, Ana Conda, Carmela Tarantela, Dr. Kaboom, Licua Checo, Patito Feo, Rey Slash (Slash) y Roseta Palomares.

Mientras tanto, otros nueve participantes ya fueron descubiertos por los investigadores y el público.

¿Quién es la Máscara? es un reality show musical en el que diferentes celebridades compiten sin revelar su identidad. Para conseguirlo, utilizan elaborados disfraces que cubren completamente sus rostros y cuerpos, incluso durante los ensayos y detrás del escenario.

Una de las particularidades del formato es que los participantes utilizan distorsionadores de voz cuando hablan, pero interpretan las canciones con su voz real. De esta manera, sus presentaciones musicales se convierten en una de las principales pistas para descubrir quién está detrás de cada personaje.

En cada emisión, los investigadores reciben pistas sobre los concursantes, observan sus presentaciones y comparten sus teorías sobre la identidad de cada uno. El público también participa mediante sus votaciones para elegir a sus personajes favoritos.

Al final, los participantes con menos votos quedan en riesgo de eliminación y uno de ellos debe quitarse la máscara frente a todos, revelando su verdadera identidad. El objetivo es llegar hasta la final sin ser descubierto y convertirse en el ganador de la temporada.