"Estoy en peligro, necesito ayuda": Ari Telch publica mensaje en el que teme estar secuestrado

Una publicación del actor Ari Telch encendió las alertas en redes sociales, luego de que apareciera un mensaje en su cuenta de Facebook en el que pidió ayuda y manifestó temor por su seguridad. En el texto hizo referencia a una mujer que presuntamente lo perseguía y señaló que podría encontrarse en Cuernavaca, Morelos.

El contenido generó incertidumbre entre sus seguidores, pues el actor, recordado por sus participaciones en Muchachitas y Mirada de mujer, aseguró desconocer dónde estaba y expresó miedo de consumir los alimentos que tenía a su alcance.

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Sin embargo, hasta el momento, el mensaje no ha permitido confirmar que Telch haya sido víctima de un secuestro ni establecer las circunstancias en las que habría sido escrito. Tampoco se cuenta con información suficiente para conocer quién estuvo detrás de la publicación.

¿Qué decía el mensaje de auxilio que apareció en Facebook?

La publicación comenzó con una descripción de una mujer cuya identidad, según el texto, el actor no lograba recordar.

No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo", se leía al inicio del mensaje.

Posteriormente, apareció una petición de ayuda acompañada de una advertencia sobre su integridad: "Estoy en peligro, necesito ayuda".

Foto: Facebook Ari Telch

En el mismo texto se mencionó a Lupita Nyong’o, actriz ganadora del Óscar, de quien supuestamente la mujer lo habría separado. No obstante, la publicación no ofreció más detalles sobre esta referencia ni explicó qué relación tendría con la situación descrita.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue aquel en el que se planteó la posibilidad de que estuviera privado de su libertad.

"No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica", decía el mensaje, en el que también se aseguró que había logrado escapar, aunque sin saber con certeza dónde se encontraba.

Foto: Facebook Ari Telch

Ari Telch aseguró estar en Cuernavaca y tener miedo

Entre las pocas pistas sobre su posible ubicación, el texto hizo referencia a Cuernavaca, Morelos. La persona que escribió la publicación manifestó no estar segura de encontrarse todavía en esa ciudad y pidió a sus seguidores que identificaran a la mujer que aparecía en la fotografía.

Además, expresó preocupación por los alimentos que tenía disponibles, pues temía que pudieran hacerle daño.

Te suplico me lo hagas saber. Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo", se indicó en el mensaje.

La publicación cerró con una petición para obtener el nombre de la mujer y una identificación del propio actor: "SU NOMBRE POR FAVOR. El mío ARI TELCH. GRACIAS".

Pese a la alarma que provocó el contenido, no se proporcionaron datos sobre una denuncia, la intervención de autoridades o algún reporte que permitiera corroborar lo narrado.

¿Qué se sabe sobre Ari Telch?

La preocupación también llevó a recordar que Ari Telch ha hablado abiertamente sobre su experiencia con el trastorno bipolar tipo II, diagnóstico que decidió compartir públicamente para contribuir a combatir los estigmas relacionados con la salud mental.

En una entrevista, el actor contó que recibió el diagnóstico después de atravesar una crisis durante un viaje a Brasil en 2002. Explicó que buscó atención médica y que, con el tratamiento adecuado, consiguió alcanzar una mayor estabilidad. También habló sobre la importancia de visibilizar estos padecimientos y compartir información que permita comprenderlos mejor.