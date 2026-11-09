¿Paola Dalay ya vive con César Romo y dejó a Tessa con José Eduardo Derbez? Ella aclara la verdad

A pocos días de confirmar su separación de José Eduardo Derbez, Paola Dalay vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, la influencer decidió responder a los rumores que aseguran que ya vive con el futbolista César Romo y que habría dejado a su hija Tessa al cuidado de su expareja por petición de su nueva pareja.

¿Paola Dalay ya vive con César Romo? Esto dijo sobre su relación

La polémica surgió luego de que se hiciera pública la ruptura de Paola y José Eduardo, quienes estuvieron juntos durante siete años y tienen una hija en común. Aunque ambos explicaron que su relación sentimental había terminado meses atrás y que continuarían compartiendo la crianza de la pequeña, la confirmación del romance de la creadora de contenido con César Romo provocó nuevas especulaciones.

Después de confirmar su separación, Paola Dalay explicó cómo se organiza con José Eduardo Derbez para cuidar a su hija. IG jose_eduardo92

En medio de los comentarios y críticas que ha recibido en redes sociales, Paola abrió una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Ahí, uno de sus seguidores le preguntó directamente:

¿Es cierto que vives con César Romo y abandonaste a tu hija?”

La respuesta de la influencer no dejó espacio para interpretaciones: “Jajajaja Noooooo! Falso, falso falsísimo”, escribió, acompañando su mensaje con un emoji de risa.

Con esta declaración, Paola desmintió las versiones que comenzaron a circular después de que el colaborador Emilio Morales comentara en el programa digital La Saga, de Adela Micha, que supuestamente César Romo le habría pedido que se mudara con él sin llevar a Tessa.

Los rumores sobre una supuesta condición de César Romo para vivir juntos provocaron una reacción de Paola en redes sociales. IG paodalay_2203

¿Por qué Tessa está viviendo con José Eduardo Derbez?

La creadora de contenido ya había explicado que la estancia temporal de su hija con el actor responde a una cuestión práctica: se encuentra en proceso de instalarse en un nuevo departamento y todavía necesita acondicionar el espacio para recibir a la pequeña.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola detalló que la mudanza requiere tiempo y que su intención es que Tessa viva con ella una vez que todo esté listo.

La influencer explicó que Tessa está temporalmente con su papá mientras ella termina de instalarse en su nuevo departamento. IG jose_eduardo92

Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque como yo me estoy cambiando de departamento, es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, explicó.

También negó que exista algún conflicto relacionado con la custodia de la niña y rechazó las versiones que apuntan a que José Eduardo podría quitarle a su hija.

José Eduardo no me la va a quitar”, aseguró.

Además, aclaró que mantiene contacto constante con Tessa y que la ve todos los días durante varias horas, por lo que su estancia con su papá no significa que se haya desentendido de ella.

Paola Dalay aclara qué relación tiene con César Romo

Otro de los temas que ha generado conversación es el vínculo de Paola con el futbolista. La influencer confirmó que están saliendo, aunque precisó que todavía no son novios ni mantienen una relación formal.

Ante las especulaciones sobre su vida sentimental, Paola aclaró que está saliendo con César Romo, pero todavía no tienen una relación formal. Captura de pantalla

“Sí estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, dijo en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante. También explicó que su separación del actor había ocurrido aproximadamente cinco meses antes de hacerla pública.

“Sí estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, dijo en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

También explicó que su separación del actor había ocurrido aproximadamente cinco meses antes de hacerla pública. Por su parte, José Eduardo ha mantenido una postura conciliadora al hablar de su expareja. En una conversación con Mauricio Barrientos, conocido como El Diablito, aseguró que terminaron en buenos términos y que existe una amistad entre ambos.

Es la mamá de mi hija”, expresó el actor, quien también destacó los siete años que compartieron y aseguró que no hablaría mal de Paola.

Mientras continúa la conversación en redes sociales, la influencer también respondió a quienes le preguntaron si pensaba alejarse de las plataformas por las críticas que ha recibido. “Naaah, aquí me seguirán viendo”, contestó.

Así, Paola busca poner fin a las especulaciones sobre su vida familiar y dejar claro que, Tessa permanece temporalmente con su padre mientras termina de preparar su nuevo hogar.