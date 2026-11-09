Eric Dane planeó su funeral antes de morir; estos fueron los deseos que dejó escritos

Eric Dane, recordado por interpretar al doctor Mark Sloan en Grey's Anatomy, dejó instrucciones sobre cómo le gustaría que fuera su funeral. El actor, quien murió el 19 de febrero de 2026 a los 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compartió sus deseos en sus memorias póstumas, My Book of Days: A Memoir in Moments.

En el libro, publicado el pasado 3 de noviembre, Dane habló abiertamente sobre su enfermedad, su vida familiar y la manera en que enfrentó la posibilidad de morir. Entre sus reflexiones también incluyó una lista de preferencias para su homenaje póstumo, desde el lugar donde quería ser recordado hasta la música y el tipo de discursos que esperaba escuchar.

El intérprete reconoció que pensar en su propia despedida le resultaba incómodo, aunque decidió dejar algunos detalles por escrito.

"Planear los detalles de mi homenaje póstumo me revuelve el estómago. Morir es difícil", expresó.

Eric Dane quería que su funeral fuera en Hollywood Palladium

Uno de los primeros detalles que Eric Dane imaginó fue el lugar donde quería reunir a sus amigos, familiares y compañeros de profesión.

El actor explicó que esperaba una asistencia numerosa, suficiente para llenar un recinto importante de Los Ángeles. Entre las opciones mencionó el Hollywood Palladium, un histórico espacio de espectáculos de la ciudad.

"No soy Elton John. Pero creo que podría llenar el Hollywood Palladium. Me parece un lugar adecuado", escribió con su característico sentido del humor.

Dane consideraba que, después de tantos años trabajando en Hollywood, había construido suficientes amistades y relaciones profesionales como para reunir a una gran cantidad de personas en su despedida.

La pareja de Eric Dane se pronuncia tras su fallecimiento Grosby

¿Qué música quería Eric Dane para su funeral?

La música también ocupaba un lugar importante en los planes del actor. En sus memorias explicó que quería que durante su homenaje sonaran canciones que representaran sus gustos personales y las distintas etapas musicales que lo acompañaron.

Entre los géneros que mencionó se encontraban:

Rock alternativo de los años 80.

New romantics.

New wave.

Rock alternativo de los años 90.

Dane incluso consideró necesario que una persona se encargara de seleccionar las canciones para crear una lista musical que acompañara toda la ceremonia.

Además de la música, el actor quería que sus invitados disfrutaran de abundante comida y bebidas. Su intención era que quienes acudieran a despedirlo pudieran compartir una jornada en la que también hubiera espacio para recordar y celebrar su vida.

Películas y series del actor Eric Dane Foto: Pinterest

Eric Dane quería limitar los discursos a cinco personas

Otro detalle que llamó la atención de sus memorias fue la manera en que imaginaba los discursos durante su funeral, aunque esperaba que muchas personas asistieran, Dane no quería que la ceremonia se extendiera demasiado con intervenciones de sus amigos y colegas.

Por ello, estableció que hubiera un máximo de cinco personas encargadas de hablar y que cada discurso durara alrededor de cinco minutos.

Incluso bromeó sobre la posibilidad de enviar señales desde el más allá si alguien no respetaba sus indicaciones.

"Cinco personas como máximo", escribió. También advirtió que, si alguien se extendía demasiado, empezaría a hacer parpadear las luces o subiría el volumen de la música.

La anécdota refleja el sentido del humor con el que el actor abordó un tema particularmente difícil: imaginar su propia muerte.

Eric Dane habló sobre los primeros síntomas de la ELA en sus memorias

En My Book of Days: A Memoir in Moments, el actor también relató cómo comenzaron las primeras señales de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares.

Eric Dane fue visto llegando al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en silla de ruedas Backgrid/The Grosby Group

Dane recordó que uno de los primeros momentos que le hicieron sospechar que algo no estaba bien ocurrió mientras comía sushi con sus hijas.

Durante aquella comida notó que no podía sostener correctamente los palillos con la mano derecha. En un primer momento pensó que se trataba de un calambre, un problema relacionado con el uso del teléfono celular o alguna alteración nerviosa; sin embargo, el problema persistió y aproximadamente tres semanas después tenía todavía más dificultades para sujetar los palillos.

El actor reconoció en sus memorias que lamentaba haber ignorado aquellas primeras señales y no haber buscado atención médica antes.

Dane recibió el diagnóstico de ELA en 2025 y, desde entonces, habló públicamente sobre su experiencia para contribuir a la visibilidad de esta enfermedad y apoyar la investigación científica.

Eric Dane murió luego de su diagnóstico de ELA

Su libro también representa un legado para sus hijas, Billie y Georgia, pues reúne recuerdos personales, reflexiones sobre su carrera y experiencias familiares que quiso compartir con ellas y sus lectores.

Aunque sus familiares y amigos realizaron una ceremonia privada poco después de su fallecimiento, sus memorias permiten conocer cómo imaginaba la despedida que algún día tendría.

bgpa