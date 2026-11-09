¿Todo fue una farsa? Revelan si el beso viral de Belinda y Danna fue planeado

El beso entre Belinda y Danna durante la última función de la temporada de Mentiras All Stars se robó los reflectores y rápidamente pasó del escenario a las conversaciones en redes.

Las imágenes de ambas cantantes compartiendo un beso frente al público provocaron sorpresa, miles de reacciones y hasta especulaciones sobre si todo formaba parte de una estrategia para darle mayor visibilidad al musical.

¿El beso entre Belinda y Danna fue planeado?

Alex Gou, productor de la puesta en escena, salió a aclarar qué ocurrió detrás de ese momento que ya se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada. De acuerdo con sus declaraciones, el gesto no estaba preparado ni formaba parte de un plan de producción: simplemente nació entre las intérpretes durante la presentación.

Alex Gou aseguró que el beso entre Belinda y Danna no estaba contemplado en el espectáculo y que ambas intérpretes decidieron hacerlo espontáneamente. IG gouphotography

En un encuentro con la prensa, Gou recordó que la escena sucedió durante una canción que va aumentando de intensidad conforme avanza la interpretación. Para él, el beso fue el cierre perfecto de esa energía que se construyó sobre el escenario.

Padrísimo, lo que pasa es que la canción, si la vas viendo, va in crescendo. Y el remate fue maravilloso. Les nació hacerlo y bueno, creo que fue un momentazo”, explicó.

¿Qué dijo Alex Gou sobre el beso de Belinda y Danna?

Ante las preguntas sobre una posible estrategia detrás de la escena, el productor fue contundente: no hubo una indicación previa para que las artistas se besaran. Aunque el momento terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, su intención no era provocar polémica ni conseguir publicidad para el espectáculo.

Yo creo que fue un momentazo muy viral. Y bueno, la gente lo tiene que tomar como es. Parte de la obra, parte del show”, comentó.

Gou también compartió un detalle que hizo todavía más especial aquella función para él. Por primera vez pudo sentarse en primera fila y disfrutar el musical sin tener que estar pendiente de cada aspecto de la producción.

Además, confesó que la canción en la que ocurrió el beso es su favorita y que, como suele hacer, estaba grabando ese instante. En los videos que circularon se observa cómo Danna se acerca a Belinda durante la interpretación, toma su rostro y la besa frente a los espectadores. La reacción de ambas, así como la naturalidad con la que continuaron con la escena, alimentó la conversación sobre lo que realmente ocurrió.

¿Belinda y Danna tienen una buena relación?

Más allá de la viralidad, el productor quiso destacar que el beso también reflejó la buena relación que existe entre las protagonistas. Durante años, las cantantes fueron vinculadas con una supuesta rivalidad, alimentada por comparaciones sobre sus carreras, sus trayectorias y su lugar dentro del pop mexicano.

El productor de Mentiras All Stars destacó la amistad y confianza que existe entre las cantantes, quienes dejaron atrás las especulaciones sobre su relación. Mezcalent

Para Gou, lo sucedido fue una manera de dejar atrás esas versiones y demostrar que entre ellas existe confianza y amistad.

La confianza y la amistad entre ellas. Es para romper cualquier cosa que digan que no se llevan bien, que no sé qué”, señaló.

También insistió en que el momento debía interpretarse desde el cariño y no desde el morbo:

Una acción habló más que mil palabras”, concluyó.

Así, el beso no solo sorprendió a quienes asistieron a la última función, sino que también reavivó el interés por la relación entre dos de las figuras femeninas más populares del entretenimiento mexicano.

¿Habrá más funciones de Mentiras All Stars con Belinda y Danna?

La repercusión del momento también abrió la posibilidad de que el musical vuelva a reunir a su elenco. Al ser cuestionado sobre si la conversación generada en redes podría impulsar nuevas presentaciones o incluso una gira, Alex Gou reconoció que sería positivo, aunque reiteró que esa no fue la razón detrás del beso.

La posibilidad de reunir nuevamente a Belinda, Danna y Mariana Treviño en Mentiras All Stars está sobre la mesa, aunque todavía no hay fechas confirmadas. @soymtrevino

El productor también expresó su deseo de volver a reunir a las protagonistas el próximo año y mencionó febrero como una posible fecha para una nueva función. No obstante, aclaró que todavía no existe ningún acuerdo confirmado.

Están muy contentas Beli y Danna, tu servidor, Mariana Treviño, el público. Y nunca hay que decir que no. Ojalá podamos conjuntar otra fecha en febrero”, comentó, antes de precisar que todo dependerá de que las artistas estén de acuerdo.

Por ahora, el beso de Belinda y Danna queda como uno de los momentos más inesperados de Mentiras All Stars. Y aunque las teorías sobre una posible estrategia continuarán circulando, las palabras de Alex Gou apuntan a que no hubo una escena planeada para generar titulares, sino un gesto espontáneo que terminó conquistando internet.