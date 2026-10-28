Maldita Vecindad en CDMX: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

La Ciudad de México se prepara para uno de los conciertos más esperados por los seguidores del rock mexicano. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio ofrecerá un espectáculo especial para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria, con una propuesta que combina música, cultura popular y tradiciones mexicanas.

La agrupación llevará su mezcla de ska y rock a la Arena Ciudad de México con una presentación que rendirá homenaje a los seres queridos que ya fallecieron. Conoce todos los detalles del show, titulado Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los ancestros, que busca convertir el encuentro en un espacio de convivencia, memoria y celebración.

Todo lo que debes saber del concierto de Maldita Vecindad en CDMX IG malditavecindad

¿Cuándo y dónde será el concierto de Maldita Vecindad en CDMX?

Maldita Vecindad ofrecerá su concierto especial el viernes 30 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, en la Arena Ciudad de México, ubicada en avenida de las Granjas 800, colonia Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco.

La presentación forma parte de la conmemoración por los 40 años de trayectoria de la agrupación, que surgió en la capital mexicana en 1985 y se convirtió en una referencia del rock nacional por su combinación de ska, punk, ritmos populares y elementos de la cultura de barrio.

El vocalista de la banda, Roco Pachukote, recordó que fue en noviembre de 1985 cuando comenzó el compromiso del grupo con las festividades tradicionales de México, semanas después del sismo que afectó a la capital del país.

Pachukote señaló que, en ese momento, la agrupación sintió la necesidad de "retomar la tradición" con un espectáculo por el Día de Muertos, cuando "la gente hablaba de Halloween".

Todo lo que debes saber del concierto de Maldita Vecindad en CDMX IG malditavecindad

¿Cuánto cuestan los boletos de Maldita Vecindad y dónde comprarlos?

Cuatro décadas después, la agrupación mantiene su vínculo con las tradiciones populares y el pachuquismo, una expresión cultural relacionada con la identidad, la vestimenta y el lenguaje de barrio, elementos que también forman parte de su presentación del 30 de octubre.

Para quienes deseen asistir al concierto de Maldita Vecindad, los boletos se pueden adquirir a través de Superboletos. Entre las secciones y los precios publicados se encuentran los siguientes:

Boing: $1,695

Pepsi: $1,695

Amarillo: $1,695

Elektra: $1,695

Toyota: $1,695

Cancha VIP: $1,506

Mega: $1,444

Miniso: $1,444

McCormick: $1,444

Banco Azteca: $1,444

Verde: $1,444

Sabritas: $1,444

SP Platino: $1,193

SP Oro VL: $1,193

SP Oro: $1,193

SP Platino VL: $1,193

Capacidad diferente: $1,193

Aqua: $1,193

Morado: $942

Cancha Roja: $879

Celeste: $691

Gris: $628

Gris VL: $628

Café: $502

Café VL: $502

Rosa: $377

Rosa VL: $377

Todo lo que debes saber del concierto de Maldita Vecindad en CDMX IG malditavecindad

Los precios corresponden a las referencias disponibles y pueden cambiar según la disponibilidad de localidades y los cargos por servicio. Por ello, se recomienda consultar el importe actualizado en la página oficial de Superboletos o en la cartelera de la Arena Ciudad de México.

Antes de realizar la compra, también es importante revisar las condiciones de pago, la sección seleccionada y las políticas de acceso. La plataforma debe mostrar el importe total antes de confirmar la operación.

Debido a la cercanía de la fecha, la disponibilidad puede cambiar. Lo más recomendable es consultar directamente el sistema de venta y evitar ofertas de particulares que no permitan verificar la autenticidad de las entradas.

Todo lo que debes saber del concierto de Maldita Vecindad en CDMX IG malditavecindad

¿Cómo llegar a la Arena CDMX para el concierto de Maldita Vecindad?

La Arena Ciudad de México se encuentra en avenida de las Granjas 800, colonia Santa Bárbara, en Azcapotzalco. Para llegar al concierto, los asistentes pueden elegir entre el transporte público y el automóvil particular, de acuerdo con su punto de partida.

Una de las alternativas es el Metro. La estación Ferrería/Arena Ciudad de México, de la Línea 6, permite llegar a la zona del recinto. No obstante, los asistentes deben tomar en cuenta los horarios de servicio y las condiciones de operación que aparecen en la página oficial del Metro de la Ciudad de México.

Otra opción es el Tren Suburbano, con referencia en la estación Fortuna. Antes de elegir esta alternativa, conviene revisar el trayecto final y los horarios de regreso, ya que el servicio de transporte público podría concluir antes de que termine el espectáculo.

Quienes viajen en automóvil deben considerar el posible aumento del tránsito sobre avenida de las Granjas y las vialidades cercanas, especialmente durante las horas previas al concierto. También es importante confirmar las condiciones del estacionamiento y los accesos con el recinto para proteger sus vehículos y evitar contratiempos.

Como el concierto está programado para las 21:00 horas, salir con anticipación ayudará a reducir imprevistos. Si se utiliza transporte público, conviene planear también el regreso para evitar depender de servicios con alta demanda al término de la presentación.

Todo lo que debes saber del concierto de Maldita Vecindad en CDMX IG malditavecindad

Día de Muertos en la Vecindad: así será la megaofrenda de Maldita Vecindad

Uno de los elementos centrales de la presentación será una megaofrenda comunitaria en el acceso de la Arena Ciudad de México. La propuesta busca que el público participe de manera directa en un homenaje colectivo a sus seres queridos fallecidos.

Roco Pachukote invitó a los asistentes a llevar una fotocopia del retrato de algún familiar o ser querido que haya fallecido. Las imágenes tendrán un espacio dentro del altar, como parte de una instalación que reunirá las historias y los recuerdos de quienes acudan al espectáculo.

La iniciativa retoma el sentido del Día de Muertos como una celebración que mantiene presente la memoria de las personas que ya no están. Las fotografías, junto con los elementos tradicionales de la ofrenda, representan una forma de recordar sus vidas, sus costumbres y los vínculos que dejaron.

Para Maldita Vecindad, esta tradición también tiene un significado relacionado con su propia historia. La agrupación ha defendido durante décadas la cultura popular mexicana y las expresiones de barrio como parte de una identidad que merece reconocimiento.

Los integrantes han destacado que la música puede funcionar como un espacio de encuentro y resistencia ante la violencia. En ese contexto, el concierto busca combinar la fiesta con un mensaje de paz y convivencia.

La megaofrenda no será, por tanto, un simple elemento decorativo. Su propósito es que cada asistente contribuya a una memoria compartida y forme parte de una tradición que reúne a distintas generaciones.

Todo lo que debes saber del concierto de Maldita Vecindad en CDMX IG malditavecindad

¿Qué canciones cantará Maldita Vecindad en su concierto de CDMX?

El repertorio será otro de los atractivos de la celebración por los 40 años de Maldita Vecindad. La banda prepara un recorrido por distintas etapas de su historia, con canciones representativas, temas recientes y piezas relacionadas con la tradición mexicana.

El espectáculo incluirá "Unidad y Movimiento", así como una versión de "Perfume de Gardenias". También se anunció un segmento acústico dedicado a los difuntos, con piezas como "La Martiniana" y "Tatuaje".

Además, la banda adelantó que "Perfume de Gardenias" contará con invitados especiales, aunque sus integrantes no revelaron quiénes podrían participar en el escenario.

Entre los temas más representativos de la agrupación que podrían formar parte del show del próximo 30 de octubre se encuentran:

Solín

Bailando

Morenaza

Lo pasado, pasado (cover)

Pata de perro

Un gran circo

Los agachados (cover)

Expedientes marcianos

Tatuaje

Chango

Un poco de sangre

Chacahua (El Grito de Luz)

Don Palabras

Música guerrera

Pachuco

Kumbala

Todo lo que debes saber del concierto de Maldita Vecindad en CDMX IG malditavecindad

Estas canciones forman parte de un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones y que consolidó a la banda como una referencia del rock mexicano.

Sin embargo, no se ha publicado un listado completo y definitivo de las canciones en el orden en que se interpretarán. Por ello, los temas emblemáticos no deben confundirse con un setlist oficial confirmado.

Con cuatro décadas de trayectoria, Maldita Vecindad mantiene una propuesta que va más allá del ska y el rock: su música también recupera historias sociales, identidad cultural y expresiones populares.

El concierto del 30 de octubre será una oportunidad para que sus seguidores revivan los temas que han marcado distintas etapas de la banda y formen parte de una celebración que une música, memoria y tradición. La megaofrenda dará un significado especial al encuentro y reforzará el vínculo del grupo con una de las festividades más representativas de México.