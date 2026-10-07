Drones y un sendero de cempasúchil: así celebrará Chapultepec el Día de Muertos

Si eres de los que disfruta la temporada de octubre y noviembre por las actividades que se realizan, hay un evento que no te puedes perder: el Festival de Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec.

Este emblemático espacio de la Ciudad de México se llenará de color, música y tradición con una programación pensada para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Entre recorridos, ofrendas y espectáculos, será una oportunidad para vivir de una manera diferente una de las celebraciones más representativas de México.

¿Qué habrá en el Festival de Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec?

El Festival de Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec tendrá actividades para todos los gustos, en un recorrido que combinará música, tradición y diferentes experiencias para celebrar esta fecha tan especial.

Entre las actividades que podrás disfrutar destacan:

Sendero de Cempasúchil.

Sendero de Cempasúchil. Espectáculo de drones.

Carnaval de calaveras.

Water Lanterns.

Conciertos.

Ofrendas tradicionales.

La variedad de actividades permitirá recorrer este espacio mientras se disfruta de algunos de los elementos más representativos del Día de Muertos, desde las tradicionales ofrendas hasta espectáculos que darán un toque especial a la celebración.

¿Cuándo es Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec?

El Festival de Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre, en un horario de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Durante estos tres días podrás disfrutar de las diferentes experiencias que forman parte de la celebración. Además, una de las ventajas para quienes quieran acudir es que la entrada será gratuita, por lo que podrás asistir con quien decidas compartir esta experiencia.

¿Dónde será el Festival de Día de Muertos?

El encuentro se realizará en el Bosque de Chapultepec, Segunda Sección, en la zona ubicada sobre Paseo de los Compositores y Lago Mayor.

Se trata de un recorrido que busca hacer más especial la celebración del Día de Muertos y acercar a los asistentes a diferentes expresiones de una tradición profundamente arraigada en México.

Año con año, este tipo de actividades permiten disfrutar la festividad desde distintos espacios de la Ciudad de México, mientras se mantienen presentes elementos como las flores de cempasúchil, las ofrendas, las calaveras y la música que forman parte de esta emblemática celebración mexicana.