¿La maldición de Dwayne 'The Rock' Johnson hundirá el live-action de Moana?

La racha de fracasos taquilleros y polémicas que persigue a Dwayne "The Rock" Johnson amenaza directamente a la adaptación de acción real de Moana. Las alarmas financieras sonaron en las oficinas de Disney ante el historial reciente del actor, aunque la inmensa popularidad de la franquicia polinésica levanta un muro de contención.

El proyecto demanda recuperar un presupuesto masivo que ronda los 200 millones de dólares. Las proyecciones comerciales iniciales generaron preocupación al estimar un debut de apenas 50 millones de dólares en la cartelera de Norteamérica.

Imagen promocional del live-action de Moana con Dwayne Johnson. Foto: Disney

A esto se suma la respuesta mixta de los fanáticos ante los primeros avances oficiales. Las redes sociales cuestionaron el realismo visual de la transformación digital de Maui y dudaron de la fidelidad del producto frente al aclamado clásico animado.

La venta de boletos anticipados logró repuntar recientemente. Las nuevas estimaciones calculan una recaudación más saludable de 85 millones de dólares para su primer fin de semana de exhibición.

El declive de 'The Rock' en la industria del cine

El concepto de "la maldición" mutó de un simple chiste sobre adaptaciones de videojuegos a una realidad que fulminó la era de invencibilidad del exluchador. El fiasco de Black Adam (2022) marcó el punto de inflexión para esta caída libre.

Johnson promocionó esa cinta de superhéroes con el objetivo de alterar la jerarquía de poder del universo DC. Obligó el regreso de Henry Cavill, pero la película recaudó unos decepcionantes 393 millones de dólares a nivel mundial.

Esta cifra provocó pérdidas millonarias para Warner Bros. La reestructuración del estudio, bajo el mando de James Gunn, descartó por completo el plan de "La Roca", lo que golpeó su ego y destrozó su estatus de garantía de éxito.

Dwayne 'The Rock' Johnson como Black Adam. Foto: Warner Bros

El caos continuó con el estreno de Código Traje Rojo (Red One) a finales de 2024. Reportes de la prensa revelaron un desastre tras bambalinas que infló el costo de producción hasta los 250 millones de dólares globalmente.

La culpa recayó en la falta de profesionalismo del protagonista, quien acumuló retrasos de hasta ocho horas diarias en el set de Amazon MGM Studios. La respuesta crítica fue gélida y la taquilla quedó sumamente corta frente a los gastos iniciales.

El golpe de gracia llegó con The Smashing Machine (2025). Johnson buscó el prestigio dramático de la mano de A24, interpretando al luchador Mark Kerr. La crítica elogió su vulnerabilidad, pero el público general ignoró el filme en las salas de cine.

El escudo protector de Motunui en el que Disney confía

Frente a esta cadena de tropiezos comerciales, Moana ostenta factores clave para blindar su desempeño monetario. La nostalgia juega a favor del proyecto gracias a la conexión directa con las emociones del público.

Dwayne Johnson prestó su voz al personaje animado original. Su carisma natural y su imponente presencia física lo convierten en el protagonista ideal para interpretar al semidiós en carne y hueso.

Catherine Laga'aia junto a Dwayne 'The Rock' Johnson. REUTERS

La producción inyecta frescura al elenco con el liderazgo de la joven debutante Catherine Lagaʻaia. Su elección como Moana asegura una fuerte y auténtica representatividad de la cultura polinesia en la pantalla grande.

El universo marítimo de Motunui experimenta su punto de máxima efervescencia. La secuela animada Moana 2 arrasó con la taquilla global al superar la codiciada barrera de los mil millones de dólares.

El interés masivo por esta mitología garantiza la atención mediática sobre la nueva entrega. El propio Johnson confirmó recientemente que el estudio ya estructura los planes formales para producir Moana 3.