De la escuela al océano: Catherine Laga’aia honra a sus raíces en el live-action de 'Moana'

Para Catherine Laga’aia, el mundo del entretenimiento no le es ajeno, pues al ser su padre el actor Jay Laga’aia (Capitán Gregar Typho en el universo de Star Wars), la joven australiana creció sabiendo lo que significa ser un intérprete frente a las cámaras. Esta jovencita de raíces samoanas acaparará la atención cuando se le vea como protagonista en la versión live action de Moana junto a Dwayne Johnson, quien le da vida al semidiós Maui.

“Recibí la llamada en febrero, creo que el 13 de febrero de 2024. Fue una videollamada por Zoom con Tommy (director de Moana). De hecho, la primera llamada que habían programado se canceló, así que entré en pánico y pensé que había perdido el papel y se lo habían dado a alguien más, pero dos semanas después, agendaron otro Zoom y dije: ‘Bueno, tal vez sigan siendo buenas noticias’. Recuerdo que Tommy se conectó y me dijo: ‘Ésta es la mejor noticia que voy a dar en todo el día’”, contó Laga’aia a Excélsior.

Yo estaba tan emocionada, estaba con mi mamá en ese momento y las dos nos pusimos a llorar de la alegría. En cuanto terminó la llamada, le marqué a mi papá, quien también se emocionó muchísimo, sin embargo, el anuncio oficial no se hizo público hasta unos cuatro meses después, así que prácticamente desaparecí de mi escuela preparatoria, dejé Australia y me vine a Estados Unidos”, compartió Catherine Laga’aia, sobre cómo se enteró que ella sería Moana.

Para Catherine es muy simbólico encarnar a Moana diez años después de que se estrenara la versión animada de esta heroína de Disney que se aventura en el mar y vence sus propios miedos para poder salvar a su pueblo y de paso convertirse en una líder. Además de celebrar el ponerse en los zapatos de esta heroína que abraza ese empoderamiento femenino, Catherine Laga’aia se siente dichosa de poder encarnar a un personaje que le rinde un claro homenaje a todos los habitantes de las islas del Pacífico, de donde ella tiene profundas raíces.

Catherine Laga'aia como Moana Cortesía Estudios Disney

“Es realmente especial poder interpretarla y formar parte de su historia. Creo que es un personaje sumamente inspirador para todo el mundo: es muy valiente, poderosa y apasionada. Más allá de eso, tengo esa conexión directa con el hecho de que ella comparte mi cultura. Crecí con ella y crecí viendo a Auli’i Cravalho (voz de Moana en la cinta animada) interpretándola. Así que ahora poder ponerme en sus zapatos y hacer lo que ella hizo es verdaderamente especial. Me siento muy orgullosa de ser parte de esto y de poder levantar la voz para mostrar mi cultura al resto del mundo”, contó Laga’aia orgullosa.

El origen musical en los camerinos de Broadway

Para darle forma a esta versión live action que se estrena hoy en la cartelera nacional, los estudios Disney convocaron al director Thomas Kail, conocido por mezclar su pasión tanto en el mundo del audiovisual como en el teatro. De hecho, el ganador de tres premios Emmy fue el director de la exitosa Hamilton, puesta en escena que agotó durante varios meses los boletos en Broadway y en donde también estuvo involucrado Lin-Manuel Miranda, compositor, escritor y actor de la obra.

Curiosamente, mientras Kail dirigía Hamilton, fue testigo de cómo Lin-Manuel Miranda se perdía por momentos y se encerraba en su camerino para componer las letras y la música de la versión animada de Moana, así que se le preguntó cómo fue en cierta forma ver cerrar el ciclo creativo y dejar de ser un simple espectador de la creación sonora de Moana a ser hoy el director.

El Gallo Heihei Cortesía Estudios Disney

“Lin y yo hemos trabajado juntos durante muchísimo tiempo. Cuando estábamos montando Hamilton en Broadway, él simultáneamente componía Moana. Solía juntar a nuestros amigos del elenco de Hamilton para grabar las maquetas de las canciones de Moana y en cuanto las escuché, supe que algo muy especial estaba naciendo. Después, como todo el mundo, compré mi boleto para ir a ver la película animada al cine”, contó Kail.

“No le dije a Lin que me había gustado porque siempre intento mantenerlo humilde, pero hubo un momento en el rodaje actual que realmente me impactó, pues estábamos sentados en el set mientras Catherine interpretaba uno de los números musicales y mientras ella cantaba, me quedé pensando: ‘¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de aquel camerino a este preciso momento, pudiendo trabajar en la película juntos? Fue una alegría inmensa volver a colaborar con él y es algo que realmente atesoraré de esta experiencia”, apuntó Kail en entrevista virtual con Excélsior.

El misterio de la melena de Maui

Uno de los personajes claves dentro del mundo de Moana es Dwayne Johnson, a quien hace diez años se le escuchó como el semidiós Maui y hoy no sólo se le oirá, sino que se le verá interpretar en la pantalla grande a ese personaje mitológico de melena china y abundante… y la pregunta que muchos tienen no se pudo dejar pasar: ¿Cuál fue su primera reacción al ver a La Roca con esa peluca larga, china y abundante?

Dwayne Johnson como Maui Cortesía Estudios Disney

“Yo ya había visto algunos diseños conceptuales de él con cabello en el departamento de vestuario, así que tenía una idea de cómo se vería y me imaginaba el aspecto general que tendría con esa increíble peluca, pero cuando creces viendo a alguien que es un ídolo para ti y tiene una apariencia tan específica y una identidad visual tan marcada, ver ese cambio por primera vez es muy impactante. Así que cuando salió al set con el traje, su falda de hojas y la peluca, fue mucho para asimilar. Ahora ya me acostumbré, ése es el Dwayne que reconozco todos los días, a ese DJ con peluca”, compartió Catherine.

Por su parte Kail, esposo de la actriz Michelle Williams, contó que sí tuvieron que respetar la historia y buscar la mejor melena para La Roca.

Una de las cosas en las primeras conversaciones, incluso lo comentaba con Lin hace poco, fue que en la película animada original, al concebir a Maui, nos cuestionamos qué hacer con Dwayne, quien es icónicamente calvo. Pero el poder de Maui está conectado directamente a su cabello, así que para ser culturalmente precisos con la mitología, Maui tenía que conservar su melena. A partir de ahí, sólo se trató de encontrar la forma y la expresión adecuada para ese cabello en acción real. Hicimos muchísimas pruebas de antemano: ‘¿Qué tal este estilo?”, “¿qué tal este otro?”. Yo fui viendo todo ese proceso de forma gradual, así que para cuando llegó el momento de filmar con Catherine, para mí ya era completamente normal y no entendía por qué tanto alboroto de los demás”, comentó el director.

Con respecto a cómo fue de nueva cuenta trabajar con Miranda en el rubro musical, Kail comentó que fue magia pura gracias también a Catherine.

“Yo vengo del mundo del teatro, donde las obras se reviven constantemente y siempre hay espacio para nuevas interpretaciones. En una producción como Hamilton, cuando un show dura tantos años en cartelera, docenas de actores pasan por esos mismos papeles y el reto siempre es: ‘¿Cómo se apropian del personaje? ¿Cómo logran que la historia se mantenga intacta, pero aportando un sentimiento propio? Eso es exactamente lo que tuvimos la oportunidad de hacer aquí.

“Desde el segundo en que Catherine entró a la cabina de grabación y yo estaba allí con Lin y con nuestro productor musical y vocal, Alex Lacamoire, nos miramos los unos a los otros. Estábamos en el mismo estudio de grabación donde hemos trabajado muchísimo, pues ahí grabamos los discos de In the Heights y de Hamilton. Verla entrar ahí e interpretar esta música, la cual Lin escribió originalmente cuando se suponía que debía estar concentrado escribiendo Hamilton, fue un momento de absoluta nostalgia y sumamente especial para nosotros”, apuntó Kail