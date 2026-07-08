¿Quién es la esposa de Rafael Márquez? Jaydy Michel conquistó al nuevo DT de México

El nombre de Rafael Márquez está en tendencia debido a que se confirmó que es el nuevo director técnico de México tras la salida de Javier Aguirre, por lo que los aficionados están buscando saber todo acerca de él y no solo de su trabajo, sino de su vida personal.

Aficionados, especialistas y colegas han aplaudido el nombramiento de Márquez para estar al frente de la Selección Mexicana, pero, en medio de todo el alboroto, el nombre de su esposa salió a relucir luego de que ella misma expresó su admiración y apoyo para el exfutbolista.

Fue tras la eliminación de México en el Mundial 2026, cuando Jaydy Michel, esposa de Rafa, no perdió la oportunidad de felicitar a la Selección y enviar un conmovedor mensaje al Kaiser.

Qué orgullosa me siento del trabajo duro, de tu entrega, de las horas analizando estrategias de juego, estudiando cada posibilidad, siempre dándole su lugar a cada miembro de la selección con elegancia y con respeto, del amor que has puesto a cada minuto antes y después del Mundial, porque sé que amas a tu selección desde que jugabas”, escribió.

Llena de orgullo, Jaydy compartió su admiración por Rafa Márquez:

Tu liderazgo, tu visión, tu talento puesto íntegro en un proyecto que amas después de empezarlo. Te amo”.

¿Quién es la esposa actual de Rafa Márquez?

Esposa de Rafa Márquez. Especial

Jaydy Michel es una modelo, actriz y conductora mexicana que alcanzó gran popularidad en España durante las décadas de los 90 y 2000.

Su nombre real es Jaydy Ann Michel Brixon y nació en Guadalajara, Jalisco, el 20 de diciembre de 1973. Es hija de un padre mexicano originario de Jalisco y de una madre estadounidense. Aunque nació en Guadalajara, pasó buena parte de su infancia en Puerto Vallarta.

Desde pequeña mostró interés por la actuación y tomó clases de teatro desde los 10 años. Incluso estudió periodismo durante un tiempo antes de dedicarse de lleno al modelaje.

Su carrera despegó cuando, con apenas 18 años, se mudó a España para trabajar como modelo internacional. Allí fue descubierta por el empresario de moda Pepe Barroso, fundador de Don Algodón, convirtiéndose en la imagen de la reconocida firma.

Gracias a ello desfiló en importantes pasarelas europeas y trabajó para diseñadores como Javier Larrainzar, Torretta y Ágatha Ruiz de la Prada, además de aparecer en numerosas revistas de moda en Europa y México.

Tras consolidarse como modelo, dio el salto a la televisión y al cine. Su papel más conocido fue el de Celia Montenegro, profesora de inglés en la exitosa serie española Los Serrano, donde apareció durante varias temporadas entre 2007 y 2008.

Jaydy Michel robó el corazón del nuevo DT de México

Esposa de Rafa Márquez.

Jaydy conoció a Rafa Márquez en 2006, poco después de que ambos terminaran sus relaciones anteriores.

Su noviazgo avanzó rápidamente y el 4 de enero de 2011 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada celebrada en una playa de Manzanillo, Colima.

Desde entonces se han consolidado como una de las parejas más estables del deporte y el espectáculo mexicano. En diversas entrevistas ambos han destacado que la confianza, el respeto y el apoyo mutuo han sido la base de su relación.

Jaydy Michel es madre de dos hijos:

Manuela Sánchez Michel, fruto de su matrimonio con Alejandro Sanz.

Leonardo Márquez Michel, nacido el 16 de junio de 2016, hijo de Rafa Márquez.

Por su parte, Rafa Márquez también es padre de Santiago y Rafaela, de su matrimonio con Adriana Lavat, por lo que juntos han formado una familia ensamblada.

Ex de Alejandro Sanz

Esposa de Rafa Márquez. Especial

Antes de Rafa Márquez, Jaydy estuvo casada con Alejandro Sanz y su relación fue una de las más mediáticas del espectáculo, pues, durante varios años, fueron considerados una de las parejas más sólidas y elegantes.

Su relación comenzó a mediados de la década de los 90, cuando ella ya despuntaba como modelo en España y él atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Se casaron en 1999 en Bali, Indonesia y el enlace tuvo meramente un carácter simbólico, aunque no con validez legal.

Dos años después, el 28 de julio de 2001, nació su única hija en común, Manuela Sánchez Michel, quien con el tiempo se ha mantenido cercana tanto a su madre como a su padre.

Tras varios años de relación, la pareja anunció su separación en 2005.