¿Quién es Catherine Laga'aia? La actriz que interpreta a Moana en el live action de Disney

Una de las películas más esperadas por los fans de Disney es el live action de Moana, anunciado en abril de 2023 y que, desde entonces, ha generado gran expectativa entre el público.

Además del regreso de Dwayne Johnson como Maui, una de las mayores curiosidades ha sido conocer a la actriz que dará vida a la valiente navegante. Se trata de Catherine Laga'aia, una joven australiana que debuta como protagonista en una de las producciones más importantes de Disney. Si aún no la conoces, aquí te contamos quién es.

¿Quién es Catherine Laga'aia, la actriz que interpreta a Moana?

Catherine Laga'aia nació el 17 de diciembre de 2006 en Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia. Su carrera como actriz comenzó en 2023, cuando participó en la miniserie The Lost Flowers of Alice Hart (Las flores perdidas de Alice Hart), donde interpretó la versión joven del personaje de Candy.

En esta producción compartió escena con reconocidas figuras como Sigourney Weaver, Leah Purcell, Alycia Debnam-Carey, Charlie Vickers y Sebastian Zurita.

Además de actuar, Catherine también es cantante. Es hija de Sandie Laga'aia y del actor Jay Laga'aia, conocido por interpretar al capitán Gregar Typho en la saga de Star Wars. La actriz también forma parte de una familia numerosa, ya que tiene ocho hermanos.

Catherine Laga'aia: así llegó a convertirse en la nueva Moana

Interpretar a Moana representó uno de los mayores retos en la joven carrera de Catherine Laga'aia. Para obtener el papel tuvo que pasar por un proceso de casting en el que demostró que contaba con el talento y el carisma necesarios para protagonizar una de las historias más queridas de Disney.

En entrevista con la periodista Lucero Calderón, de Excélsior, la actriz recibió la noticia de que había sido elegida para el papel durante una videollamada en febrero de 2024, un momento que marcó un antes y un después en su carrera.

Película Moana: estreno y elenco del live action de Disney

El live action de Moana llegará a los cines el 9 de julio y está dirigido por Thomas Kail, reconocido director de cine, teatro y televisión, famoso por producciones como Hamilton e In the Heights.

El elenco también está conformado por Dwayne Johnson como Maui, John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como la abuela Tala.

Con este proyecto, Catherine Laga'aia asume uno de los papeles más importantes de su carrera al convertirse en la nueva Moana, un personaje que ha inspirado a millones de niñas y familias alrededor del mundo y que ahora cobra vida en la esperada adaptación de Disney.