La revelación de "The Rock" ¿Habrá Moana 3? 

El universo de Disney seguirá expandiéndose, al menos así lo dio a entender el actor estadunidense Dwayne Johnson, encargado de prestar su voz y físico al carismático semidiós Maui, durante el nuevo live action de Moana, quien ante los medios en su gira en Sudamérica ha dejado en claro que hay planes importantes para la película, pero en otro formato.

Johson señaló que tiene conocimiento de que ya se trabaja en las etapas iniciales de desarrollo para la producción cinematográfica de Moana 3.

Al ser cuestionado sobre el destino de los personajes polinesios tras el rotundo éxito de la segunda entrega —la cual recaudó más de 1,050 millones de dólares a nivel mundial—, fue directo en su declaración que ya ha sido tomada como una confirmación de que habrá una nueva entrega.

“Sí, hemos hablado de Moana 3, sí”, dijo Johnson a los medios de comunicación en Río de Janeiro.

"The Rock" detalló que el proyecto contará nuevamente con la dupla creativa que ha estructurado los éxitos previos de la saga, asegurando la continuidad del estilo narrativo que ha cautivado a las audiencias en las plataformas de streaming y salas de cine.

Tenemos al increíble Jared Bush y Dana Ledoux Miller, quienes han sido nuestros escritores… ellos escribirán Moana 3”.

Una vez que se había dado cuenta de lo que había dicho, Dwayne Johnson intentó calmar los ánimos para regresar el centro de atención a la película que se estrena en este mes y que retoma los orígenes de la historia de Moana, pero ahora no como una animación, sino como un live-action.

"Pero primero, Moana en live-action, vamos a dejar que eso salga primero", puntualizó.

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¿Cuándo se estrena el live-action de Moana en México?

La esperada adaptación en acción real de la travesía de Motunui llegará a las salas de cine en México el 9 de julio de 2026.

Sin embargo habrá algunas funciones desde el 8 de julio. Las preventas se han realizado en las plataformas de las diferentes compañías de cine en México.

Catherine Laga’aia da vida a Moana en esta nueva entrega mientras que Dwayne Johnson encarnará físicamente al tatuado semidiós Maui.