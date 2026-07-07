El live action de Moana ya es una realidad que promete revolucionar la pantalla grande con rostros frescos y un despliegue cultural sin precedentes. Tras meses de especulaciones, Walt Disney Studios ha confirmado oficialmente al elenco principal que traerá a la vida real esta aclamada odisea de la animación de 2016.

La producción cuenta con el respaldo directo de Dwayne Johnson como productor y la supervisión de nativos de las islas del Pacífico para garantizar la autenticidad de cada escena.

¿Quién es quién en el live action de Moana? Disney

Quién es quién en el live action de Moana

El reparto de la adaptación en acción real combina a estrellas consagradas de Hollywood con jóvenes talentos de ascendencia polinesia para mantener la fidelidad cultural de la obra original. Este elenco principal tiene la misión de reinterpretar los roles míticos de Motunui.

A continuación, detallamos de forma rigurosa qué actores darán vida a los héroes, villanos y deidades en esta ambiciosa superproducción cinematográfica:

Catherine Laga‘aia (Moana) : La joven actriz originaria de Sídney, Australia, con profundas raíces samoanas, asume el papel protagónico de la buscadora de caminos oceánicos.

: La joven actriz originaria de Sídney, Australia, con profundas raíces samoanas, asume el papel protagónico de la buscadora de caminos oceánicos. Dwayne Johnson (Maui): El icónico actor de Hollywood repite su rol de la versión animada, transformándose físicamente en el carismático y egocéntrico semidiós del viento y el mar.

El icónico actor de Hollywood repite su rol de la versión animada, transformándose físicamente en el carismático y egocéntrico semidiós del viento y el mar. John Tui (Jefe Tui) : El experimentado histrión neozelandés encarna al protector e inflexible padre de Moana, el líder de la comunidad que teme al océano abierto.

: El experimentado histrión neozelandés encarna al protector e inflexible padre de Moana, el líder de la comunidad que teme al océano abierto. Frankie Adams (Sina): La reconocida actriz de The Expanse interpreta a la compasiva y fuerte madre de la protagonista, quien equilibra la dinámica familiar.

La reconocida actriz de interpreta a la compasiva y fuerte madre de la protagonista, quien equilibra la dinámica familiar. Rena Owen (Abuela Tala): La legendaria actriz maorí asume el rol de la guardiana de los antiguos mitos y mentora espiritual que impulsa a Moana a navegar.

¿Quién es quién en el live action de Moana? Disney

Catherine Laga‘aia y la nueva identidad de la princesa de Motunui

Catherine Laga‘aia interpreta a Moana en esta nueva adaptación cinematográfica, aportando su propia herencia cultural de las islas del Pacífico. La actriz fue elegida tras un exhaustivo casting internacional que buscaba autenticidad absoluta.

La joven intérprete ha expresado su orgullo por representar a sus ancestros y llevar la resiliencia de esta heroína a una escala realista.

Su personaje mantendrá la esencia de la joven que desafía las normas de su padre para salvar a su pueblo de la devastación ecológica.

¿Quién es quién en el live action de Moana? Disney

El regreso de Dwayne Johnson como el semidiós Maui

Dwayne "The Rock" Johnson interpreta al semidiós Maui en la película, siendo el único actor del elenco animado que repite su personaje en carne y hueso. Johnson lidera el proyecto no solo frente a las cámaras, sino también desde su rol de productor ejecutivo.

El personaje de Maui requerirá una fusión de efectos visuales avanzados y la imponente presencia física del actor para replicar sus tatuajes mágicos y su gigantesco anzuelo.

Esta interpretación explorará a fondo la dualidad del personaje: su aparente arrogancia oculta un profundo deseo de ser aceptado por la humanidad.

¿Quién es quién en el live action de Moana? Disney

Detalles de producción del esperado estreno de Disney

El estreno global de esta superproducción está programado por Disney para el próximo 10 de julio de 2026, tras ajustar su calendario de lanzamientos. El rodaje se lleva a cabo en locaciones naturales de Hawái y los entornos digitales más avanzados de la industria.

La dirección corre a cargo de Thomas Kail, reconocido por su aclamado trabajo en el fenómeno musical de Broadway, Hamilton.

Lin-Manuel Miranda regresa para supervisar el apartado musical, asegurando que las canciones emblemáticas resuenen con la misma fuerza emocional.

La llegada de esta adaptación representa una oportunidad única para celebrar la diversidad y el empoderamiento femenino en las salas de cine de todo el mundo.