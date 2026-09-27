"Una locura colectiva": Iñárritu y Tom Cruise presentan 'Digger', la sátira que predijo la realidad

Cuando Alejandro González Iñárritu estaba trabajando en El renacido y buscaba lugares con nieve en dónde filmar, vio en las noticias que se estaban empezando a derretir los polos y que muchas petroleras celebraron la posibilidad de que ese derretimiento permitiera abrir más canales para extraer más petróleo.

Ese hecho, sumado a otros detalles relacionados con el poder, los políticos y la ambición, le dieron los chispazos de inspiración para darle forma a Digger, cinta que define como una sátira, divertida y absurda sobre los tiempos que se viven hoy y que le dan cabida a esas situaciones en donde la realidad supera a la ficción.

La verdad, solamente viendo la realidad en las noticias. Uno prende la televisión y dice: ‘¿¡Qué!?’ Ése es el mundo que estamos viviendo. Creo que Digger tiene el tono de lo que vivimos, o sea, son temas muy serios que todos los días estamos viendo con un tono satírico, absurdo, manejado por la gente que lo está haciendo y que dice que todo está bien, pero sabemos que no está bien”, contó Iñárritu.

“Parece que Digger es esa parte absurda, urgente, humana y ahora creo que nos podemos reconocer como los personajes de la película. No sé si alguien tiene la posibilidad de definir, pero es que parece una locura colectiva la que estamos viviendo de tantas narrativas y tantas cosas. Entonces, creo que esta película está hecha para las nuevas generaciones, para darse cuenta de lo que hicimos los baby boomers”, expresó Alejandro González Iñárritu.

Quién sabe qué le contó Tom Cruise a Iñárritu que no pudo contener la risa. Elizabeth Velázquez

Cualquier parecido con la realidad...

Asimismo, Iñárritu contó que cuando comenzó a escribir este guion junto a su equipo de escritores hace diez años le dieron rienda suelta a la imaginación y diez años después pareciera que Digger se adelantó a la realidad.

“Conforme fuimos desarrollando esta historia, la realidad empezó a rebasarnos. No había forma y por más que estirábamos la imaginación y decíamos: ‘¿Qué pasaría si el presidente hiciera esto?’ y de pronto pasaba. No hay manera de contar una historia donde la realidad se está moviendo más rápida que cualquier ficción que podríamos.

Fue muy angustiante y era como estar haciendo un documental del futuro. Que la película haya caído en Groenlandia, lugar que hoy es un tema importante, cuando Groenlandia fue una posibilidad y es real. Ahorita están haciendo una excavación para Estados Unidos con una compañía y lo que quiero decir es que estaban coincidiendo cosas como si ellos hubieran leído el guion”, comentó Iñárritu provocando la risa de todos.

Tom Cruise salió a saludar a los asistentes al evento. Elizabeth Velázquez

La tarde de este sábado el realizador mexicano y el actor Tom Cruise se reunieron con algunos medios de comunicación, entre ellos Excélsior-Grupo Imagen para llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas por 15 minutos.

Vestido completamente de negro y con unas botas cuya suela se veía impecable, Cruise escuchaba atento a Iñárritu, quien habló en español y sonreía ante ciertas cosas expresadas en inglés y español por el director con cuatro premios Oscar.

Amable, atento y agradecido por el recibimiento que le dieron los mexicanos en la premier de Digger, Tom Cruise habló de la conexión inmediata que tuvo con el guion y con el personaje de Digger, un petrolero ambicioso, prepotente y cínico que busca manipular la narrativa cuando una de sus empresas petroleras provoca el desprendimiento de un glaciar.

Nunca había tenido un personaje como éste. Digger es sencillamente increíble. Alejandro prepara la escena, tiene un trabajo de puesta en escena sensacional, grandes lentes y una escritura que te permite hacer un monólogo de diez minutos. Encontrar un personaje como éste es dar con el acento adecuado, que no es sólo un acento cualquiera, pues tienes que hallar uno que aporte humor, drama y ritmo, para que sea interesante y divertido poder interpretar a un verdadero maestro de la palabra. Ésas son las cosas, las múltiples capas con las que estoy jugando aquí”, comentó Cruise.

De igual manera, el actor nacido el 3 de julio de 1962, habló de lo que percibe de Alejandro González Iñárritu como artista, creador y realizador.

“Alejandro toma un espejo y nos lo pone enfrente para conmovernos con un humor extraordinario. Lo veo como alguien que abarca a toda la humanidad de esa manera, pero quiero que sepan que con esta película no fue como que me la estuviera leyendo y dijera: ‘Aquí está este set, aquí está este color’. Todo fue una exploración y formar parte de esas capas superpuestas es simplemente hermoso. Alejandro, de verdad, ni puedo agradecerte lo suficiente”, comentó Cruise.

El actor de 64 años, famoso por realizar sus propias escenas de acción, contó que los sets en los que filmaron Digger fueron tan impresionantes para él que a veces le pedía al equipo de producción que le permitieran unos minutos antes de rodar para poder apreciar de cerca los detalles de los mismos.

Hecha con cámaras especiales

Digger, cinta que se estrena este 1 de octubre en la cartelera nacional, cuenta la historia de Digger Rockwell, un petrolero multimillonario que ocasiona un desastre natural debido a sus negocios. Tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, interpretado por John Goodman, así como los hombres más poderosos del país del norte, Digger propone manipular la narrativa con tal de que ni él, ni el gobierno de la Unión Americana salgan perjudicados.

Cabe destacar que Iñárritu y su equipo filmaron Digger en VistaVision, técnica cinematográfica de pantalla ancha y alta resolución creada por Paramount Studios en los años 50. Esta técnica hace que la película de 35 mm se mueva horizontalmente en vez de verticalmente y proporciona una imagen sumamente nítida y detallada.

“Filmamos en VistaVision porque el cine merece escala. Usamos una cámara con un diseño de 1954 y por primera vez en la historia, al Chivo y a mí nos permitieron montar unos nuevos y locos lentes Leica vintage antiguos y de gran angular, diseñados específicamente para nuestra película”, explicó Iñárritu.