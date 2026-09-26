"Un sueño trabajar con Tomás Cruz", dice Iñárritu sobre la cinta 'Digger', con Tom Cruise

Tras haber tenido su premier mundial en Londres hace unos días, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu llegaron a la Ciudad de México para promocionar Digger, el filme que por fin los une luego de que ambos quisieron trabajar juntos varios años atrás.

Teniendo como escenario una alfombra naranja en Parque Toreo, Tom Cruise hizo su aparición a las 3:54 p.m., tres horas antes de la cita oficial en que presentaría Digger en las salas de cine con una sola finalidad: dedicarles tiempo a los fans, leer sus pancartas con mensajes de cariño, firmar pósters de Digger, fotos de él impresas o DVD de otros de sus filmes.

Porque amo a la gente. Estoy muy emocionado de estar aquí y para mí esto es muy personal. Cuando era más joven deseé mucho venir a México y recuerdo que en 1982 vine aquí, caminé por las calles, de hecho me levanté antes de que hubiera tránsito y me senté por ahí en una esquina, y pude observar toda esta increíble cultura, su arte, su historia, la maestría artística, la belleza, la música, la comida, la cultura tan rica. Y si ves a Alejandro, él es un reflejo de esa cultura, de lo que esta cultura permite y crea. Él no sólo representa a su país, sino también la forma en que lleva esa cultura al mundo”, compartió Tom Cruise a Excélsior a su paso por la alfombra naranja.

El actor de 64 años hizo una pausa con los fans para acercarse a los medios de comunicación y atenderlos uno a uno, gesto que siempre ha tenido y que deja en claro que conoce muy bien lo que debe hacer: ser encantador con todos.

Asimismo, se le preguntó que de todos los temas que aborda Digger , entre ellos el abuso del poder, las afectaciones al medio ambiente, el ego y la manipulación, cuál fue el que más le resonó para aceptar ser el protagonista de Digger.

“Ésta es una película que te habla en distintos niveles. Nunca había leído un libro así, nunca jamás había visto una película como ésta y Alejandro encontró el humor y el drama para explorar estos temas con estos personajes, lo cual es muy especial. Digger es una película eterna y universal”, apuntó Cruise.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu fueron agasajados con mariachi. Alejandro Aguilar

¿Una nominación al Oscar?

Con respecto a qué piensa sobre una posible nominación al Oscar, tomando en cuenta que la crítica habla de que ésta es una de sus mejores actuaciones, el actor comentó con una sonrisa.

“¡Nadie sabe! Hoy voy a disfrutar esta noche y por eso hago películas. Todo esto es hermoso, creamos películas y ése no es el propósito. Yo sé que ésta es una película de la que estoy tan orgulloso y que sé que la gente la verá durante generaciones. Simplemente soy muy afortunado de ser parre de esto y de ver cómo este hombre trae arte al filme, cómo pone su dedicación, su pasión, su humanidad. Y es hermoso ser parte de esto”, añadió Cruise.

Abrazo de amigos entre Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu. Alejandro Aguilar

Iñárritu le da su espacio

El realizador mexicano Alejandro González Iñárritu llegó a la alfombra naranja cerca de las seis de la tarde con su esposa María Eladia Hagerman, así como con sus hijos María Eladia y Eliseo. La idea fue que Tom Cruise tuviera su momento con sus fans y la prensa.

A la pregunta de qué opinión le merecía cuando la gente y la industria dicen que él es uno de los hombres más creativos y que con Digger hace arte y magia en la pantalla, Iñárricontestó con una broma.

“¿Eso dice la gente? Dile a mi esposa, por favor”, contó con una sonrisa y continuó.

Pues mira, fue una historia que nos costó mucho trabajo poner con Sabina Berman, con Nicolás Giacobone, con Alexander Dinelaris y fue un proceso de nueve años con coescritores para poder entenderlo. Entonces creo que es una película que tiene como una muñeca rusa que se va sacando de una historia, en otra historia, que es sorprendente y es maravilloso que nos sorprenda. La gente me confiesa que le sorprende, pero era la única forma. Entonces es muy satisfactorio ver que el trabajo de tantos años está dando fruto, pero costó mucho trabajo”, comentó el poseedor de cuatro premios Oscar.

Tom Cruise, feliz con los fans mexicanos. Alejandro Aguilar

De igual manera se le preguntó que con todo lo que es hoy en día, qué le diría al niño González Inárritu que soñaba con hacer cine.

“Que todo va a salir bien”, atajó rápidamente Iñárritu.

Después de atender a sus seguidores, muchos de los cuales llegaron la noche del jueves para asegurar un lugar en la zona de fans, Iñárritu y Tom se encontraron y dieron un gran abrazo, posaron para los camarógrafos, hablaron en el escenario con los host del evento e Iñárritu reconoció la importancia de ver tantos jóvenes.

Iñárritu se dio tiempo de tomarse fotos con los fans. Alejandro Aguilar

“Para mí es verdaderamente conmovedor ver tanto joven aquí. Esta película está hecha para ustedes, es una película muy profunda, muy absurda, muy simpática. muy urgente, es muy urgente. Y el que nos podamos unir en esta historia de este señor, que para mí es un sueño haber trabajado con el señor Tomás Cruz (sic). Fue un privilegio como director, como ser humano y nos ha mostrado su talento durante 46 años en cada una de sus películas y con esta película los va a hacer pensar”, apuntó Iñárritu.

Luego de agradecerse y echarse flores mutuamente, un mariachi los sorprendió entrando al lugar e interpretando El son de la negra, lo que provocó que Tom Cruise se pusiera a bailar. Después de esto, Iñárritu y Cruise subieron a las salas a presentar Digger.

Cuida a Tom Cruise

La actriz mexicana Mercedes Hernández recibió la invitación del director de casting Luis Rosales para que se sumara al elenco de Digger. Tras reunirse con Iñárritu, con quien charló un buen rato y descubrieron que fueron alumnos de Ludwik Margules, recibió el sí de la producción para que interpretara a Adelia, la ama de llaves de Digger Rockwell, interpretado por Tom Cruise.

Fue muy divertido. Tom Cruise es un hombre excesivamente amable, siempre está preocupado de que todos a su alrededor estén bien”, contó Hernández a Excélsior.

La actriz mexicana Mercedes Hernández actúa en Digger. Lucero Calderón

La ganadora de un Ariel por su trabajo en Sin señas particulares, además de atender a Digger, se encarga de cuidar a su moribunda gatita, Maggie, el amor de Digger.

“Fue difícil por lo mismo de las complicaciones técnicas al ser un animatrónico, pero he visto fotos que humanicé al gato, lo tomo como un gato con el que estoy muy acostumbrada a convivir”, contó quien ayer concluyó las filmaciones de La Mataviejitas, en donde interpretará a la mamá de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas.