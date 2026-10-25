Mägo de Oz confirmó que cumplirá sus compromisos en México y Latinoamérica con su formación actual, pese a la polémica que involucra al vocalista Rafa Blas y al guitarrista Ix Valieri. La agrupación negó que ambos músicos hayan sido despedidos, aunque advirtió que habrá consecuencias disciplinarias por sus actuaciones fuera del escenario.

El anuncio busca despejar las dudas de los seguidores sobre la continuidad de los conciertos, luego de que la participación de ambos integrantes en un evento cinematográfico provocara especulaciones sobre su futuro en la banda española.

Mägo de Oz confirma su gira por México con Rafa Blas e Ix Valieri tras la polémica IG magodeozoficial

Mägo de Oz confirma su gira por México con Rafa Blas e Ix Valieri

El anuncio llegó el 24 de octubre de 2026, después de que surgieran rumores sobre el futuro de los integrantes tras su participación en la presentación de Fiesta Pagäna, película inspirada en la historia de la banda española, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el grupo reconoció el desempeño de Rafa Blas e Ix Valieri durante los conciertos, pero expresó su inconformidad con determinadas actitudes fuera del escenario.

Ante los intensos rumores surgidos en las últimas horas, queremos aclarar rotundamente que Rafa Blas e Ix Valieri NO HAN SIDO DESPEDIDOS DE Mägo de Oz.

Es innegable que sobre el escenario ambos músicos se dejan la piel y el alma en cada concierto; sin embargo, fuera de las tablas han mantenido actitudes absurdas e irresponsables que dejan bastante que desear y que, por supuesto, tendrán consecuencias disciplinarias dentro del grupo.

La banda aseguró que ambos participarán en los conciertos de México y Latinoamérica con la formación actual.

Aun así, queremos enviar un mensaje de tranquilidad a todos nuestros fans: Mägo de Oz cumplirá toda su gira por México y Latinoamérica con la FORMACIÓN ACTUAL.

De acuerdo con el sitio oficial de Mägo de Oz, el calendario incluye presentaciones en distintas ciudades mexicanas durante noviembre y diciembre.

Finalmente, la banda señaló: “La próxima semana emitiremos un comunicado más amplio para explicar detalladamente toda esta triste situación”.

El mensaje concluyó con la frase “QUE HABLE SOLO LA MÚSICA”, con la que la agrupación reiteró su intención de cumplir sus compromisos musicales mientras aclara lo sucedido.

Mägo de Oz confirma su gira por México con Rafa Blas e Ix Valieri tras la polémica IG magodeozoficial

¿Por qué se desató la polémica entre Mägo de Oz, Rafa Blas e Ix Valieri?

El conflicto surgió después de que Rafa Blas e Ix Valieri viajaran a México para asistir a la presentación de Fiesta Pagäna, película inspirada en la historia de Mägo de Oz, cuyo estreno mundial tuvo lugar el 22 de octubre de 2026 en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Según información de la productora Eterno Island Pictures, el evento contó con la presencia de integrantes y antiguos miembros vinculados con la historia del grupo, entre ellos Rafa Blas, Ix Valieri y José Andrëa. La cinta, dirigida por Álvaro Brechner, aborda los orígenes y la trayectoria de la agrupación a través de una historia de ficción.

La participación de los dos músicos provocó una reacción pública de Mägo de Oz. En un primer mensaje, la banda publicó una reflexión sobre la lealtad y el compromiso, acompañada de una frase dirigida a ambos integrantes que generó especulaciones entre sus seguidores.

La lealtad es una virtud y un principio moral que consiste en el compromiso, el respeto y la fidelidad hacia una persona, grupo, comunidad, institución o hacia los propios principios. Suerte a los dos con ‘vuestra’ película. Fdo. Mägo de Oz.

Posteriormente, Txus di Fellatio, fundador y baterista del grupo, habló sobre el desacuerdo en declaraciones al diario español ABC.

De acuerdo con esa publicación, Txus señaló que Rafa Blas e Ix Valieri habían viajado a México sin consultar previamente con él, con el representante o con el resto de la agrupación. También explicó que el conflicto no suponía su salida inmediata, pues el grupo tenía compromisos profesionales pendientes.

La controversia, por tanto, se relaciona con un desacuerdo interno sobre la participación de los músicos en la promoción de la película y no con una cancelación confirmada de la gira mexicana.

Mägo de Oz confirma su gira por México con Rafa Blas e Ix Valieri tras la polémica IG magodeozoficial

¿Cuándo y dónde tocará Mägo de Oz en México durante 2026?

La gira La Noche de las Brujas 2026 forma parte de la etapa musical de Mägo de Oz vinculada con su álbum Malicia: La noche de las brujas, publicado en 2025.

De acuerdo con el calendario proporcionado para la gira, estas son algunas de las fechas anunciadas en México:

7 de noviembre: Arena Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.

12 de noviembre: Centro Poliforum Torreón, Torreón, Coahuila.

13 de noviembre: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León.

15 de noviembre: Arena CDMX, Ciudad de México.

18 de noviembre: Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, Oaxaca.

20 de noviembre: Auditorio Metropolitano, Puebla.

25 de noviembre: Parque La Ruina, Hermosillo, Sonora.

28 de noviembre: Audiorama El Trompo, Tijuana, Baja California.

2 de diciembre: Explanada Poliforum León, León, Guanajuato.

4 de diciembre: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro.

5 de diciembre: Estadio de Beisbol Toluca 80, Toluca, Estado de México.

La información sobre los recintos, los horarios y los boletos puede consultarse en la página oficial de la agrupación y en los canales de venta autorizados para cada presentación.

La confirmación de que Mägo de Oz cumplirá sus compromisos con la formación actual ofrece tranquilidad a quienes planean asistir a los conciertos. Sin embargo, es recomendable revisar los anuncios de cada recinto antes de comprar entradas, ya que las fechas y las condiciones de acceso pueden cambiar.

Mägo de Oz confirma su gira por México con Rafa Blas e Ix Valieri tras la polémica IG magodeozoficial

¿Qué pasará con Rafa Blas e Ix Valieri después de la gira de Mägo de Oz?

El futuro de Rafa Blas e Ix Valieri dentro de Mägo de Oz permanece sin una resolución definitiva. Aunque el grupo confirmó que ambos continuarán durante la gira por México y Latinoamérica, no aclaró si seguirán en la alineación después de esos compromisos.

Las declaraciones de Txus di Fellatio apuntan a que el desacuerdo podría tener consecuencias una vez que concluya la gira. Sin embargo, la banda todavía no ha comunicado una decisión definitiva sobre la permanencia de los músicos.

La situación cobra relevancia por la trayectoria de Mägo de Oz, una agrupación española fundada en 1988 que ha atravesado distintos cambios de integrantes a lo largo de su historia. Rafa Blas se incorporó como vocalista en 2023, mientras que Ix Valieri forma parte de su etapa más reciente.

En paralelo, Fiesta Pagäna representa una nueva aproximación cinematográfica a la historia del grupo. La película llegará a los cines de México y Latinoamérica el 5 de noviembre de 2026 y aborda los sueños, los conflictos y las relaciones personales que acompañan el desarrollo de una banda de rock.

Por ahora, el conflicto entre los músicos y la agrupación sigue abierto. La banda mantiene sus conciertos y promete ofrecer más detalles sobre lo ocurrido, por lo que las próximas declaraciones oficiales serán determinantes para conocer el desenlace.

Mientras tanto, los seguidores de Mägo de Oz podrán seguir atentos a sus presentaciones en México y a los próximos anuncios de la agrupación. La incógnita ya no es si Rafa Blas e Ix Valieri participarán en la gira, pues la banda confirmó su continuidad para estos compromisos, sino qué consecuencias tendrá la controversia después de los conciertos.