Manuel 'El Flaco' Ibáñez: ¿qué enfermedad tiene? Su hija explica por qué está hospitalizado

Manuel “El Flaco” Ibáñez volvió a preocupar a sus seguidores luego de que se diera a conocer que se encontraba hospitalizado y que su familia estaba buscando personas que pudieran donar sangre para el actor de 80 años.

La noticia comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó dudas sobre lo que estaba pasando con el comediante.

Manuel 'Flaco' Ibáñez, actor y comediante.

Fue su hija, Daniela Ibáñez, quien decidió hablar sobre la situación de su padre para tranquilizar a quienes estaban preocupados por él. Además de explicar cómo se encuentra actualmente, compartió algunos detalles sobre el motivo por el que tuvo que ser hospitalizado.

¿Por qué fue hospitalizado Manuel 'El Flaco' Ibáñez?

Las dudas sobre lo que le había ocurrido al comediante finalmente fueron aclaradas por su hija, Daniela Ibáñez, quien dio a conocer que el problema estuvo relacionado con una complicación en su aparato digestivo.

Según explicó Daniela a TVNotas, Manuel “El Flaco” Ibáñez tuvo que ser intervenido por los médicos después de que se le reventara una úlcera, situación que hizo necesaria su hospitalización.

IG: Flaco.In

Tras recibir el tratamiento correspondiente, el actor permaneció internado para que los doctores pudieran seguir de cerca su evolución y comprobar que se estuviera recuperando adecuadamente.

Por el momento, sus familiares no han dado más información sobre el tipo de úlcera que presentó ni sobre cuánto tiempo deberá continuar en el hospital.

¿Por qué Manuel 'El Flaco' Ibáñez necesita donadores de sangre?

Otro de los temas que llamó la atención fue la búsqueda de donadores, pues el viernes 23 de octubre comenzó a difundirse una solicitud de sangre O negativo para el comediante.

El mensaje fue compartido tanto por sus familiares como por algunas personas del espectáculo. La petición hizo que muchos pensaran que el actor estaba en una situación grave. Sin embargo, su hija explicó que la sangre se necesita para reponer la que fue utilizada durante su atención médica.

IG: Flaco.In

Además, señaló que encontrar donadores ha sido complicado, principalmente por el tipo de sangre que requiere su padre y porque las personas interesadas deben cumplir con las condiciones necesarias para poder donar.

“Sí seguimos buscando donadores porque el tipo de sangre que tiene mi papá es muy especial”, comentó.

Daniela también aprovechó para agradecer el cariño y la ayuda que han recibido durante estos días, mientras continúan buscando personas que puedan colaborar.

¿Qué otros problemas de salud ha tenido Manuel 'El Flaco' Ibáñez?

Durante 2026, el comediante ha tenido que prestar especial atención a su salud, ya que esta no ha sido la única ocasión en la que ha necesitado una intervención médica.

Meses antes de su actual hospitalización, en junio, fue operado por un aneurisma en la aorta, una de las arterias más importantes del cuerpo, que lleva sangre desde el corazón hacia los demás órganos.

IG: Flaco.In

En aquel momento, el actor contó que el problema había sido descubierto mediante estudios médicos.

A esto se suma que anteriormente había compartido que experimentó una pérdida de masa muscular después de recibir un tratamiento para controlar sus niveles de azúcar.