¿Sueñas con ser idol de K-pop? Girls Planet tendrá audiciones en México

El fenómeno global de la ola coreana es una auténtica aspiración profesional entre miles de jóvenes de América Latina. La buena noticia es que si sueñas con ser idol de K-pop, ¡el programa Girls Planet tendrá audiciones en México!

Durante años, quienes soñaban con cantar, bailar y brillar bajo las luces de los escenarios asiáticos debían conformarse con admirar a sus estrellas favoritas a través de la pantalla o enviar videos caseros a convocatorias virtuales que rara vez garantizaban una respuesta.

Pero en 2026, ese muro de distancia geográfica acaba de derrumbarse por completo pues la cadena surcoreana Mnet ha puesto sus ojos directamente en el talento latinoamericano al incluir a México dentro de su prestigiosa gira internacional de audiciones para el programa de supervivencia Girls Planet 2027.

Por primera vez en la historia de esta franquicia, los cazatalentos y productores de Seúl cruzarán el océano para evaluar en persona las habilidades vocales, de rap y coreográficas de las aspirantes locales.

Aquella fantasía que parecía reservada exclusivamente para aprendices de Corea del Sur, Japón o China ahora se instala en el corazón de la capital mexicana con una oportunidad real, tangible y sin intermediarios.

Audiciones de Girls Planet en CDMX Mnet Plus

Mnet trae sus audiciones para Girls Planet 2027 a México

Las audiciones para el programa de supervivencia Girls Planet 2027 llegarán a México durante el mes de noviembre. Producida por Mnet, la franquicia nació como una plataforma revolucionaria para desafiar las barreras del idioma y las fronteras culturales mediante el entrenamiento escénico de alto rendimiento.

La primera edición femenina, Girls Planet 999, dio origen a la agrupación Kep1er, cuyos lanzamientos rompieron récords inmediatos de ventas físicas y visualizaciones en plataformas digitales, consolidándolas en escenarios de Japón y Corea del Sur.

Posteriormente, la rama masculina consolidó la fórmula con el nacimiento de ZEROBASEONE tras la emisión de Boys Planet, convirtiéndose en uno de los grupos de mayores ventas de la quinta generación del K-pop.

La inclusión de México no es coincidencia, pues las agencias coreanas llevan años monitoreando las cifras de reproducción en servicios de streaming y la asistencia a los conciertos, concluyendo que nuestro país es una potencia indiscutible en consumo de contenidos k-pop.

La audición de Girls Planet 2027 en México se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre de 2026 en la CDMX. La cita es en Skaldheim Studio, ubicado en Altadena número 29, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez.

El horario está programado de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. y las audiciones se llevarán a cabo por orden de llegada; no necesitas tener experiencia, ¡solo ganas de triunfar en el mundo de K-pop!

¿Cuáles son los requisitos para audicionar en Girls Planet 2027 en CDMX?

Rango de edad: Haber nacido antes del 1 de enero de 2013. No se exige mayoría de edad legal, pero las menores deberán presentar la autorización firmada por sus padres o tutores legales.

Haber nacido antes del 1 de enero de 2013. No se exige mayoría de edad legal, pero las menores deberán presentar la autorización firmada por sus padres o tutores legales. Identidad de género: La convocatoria especifica su enfoque para aspirantes que se identifiquen dentro de las categorías descritas por el formato (girls / she / her / they / them).

La convocatoria especifica su enfoque para aspirantes que se identifiquen dentro de las categorías descritas por el formato (girls / she / her / they / them). Disponibilidad migratoria: Contar con pasaporte vigente o en trámite avanzado, sin ningún impedimento judicial o administrativo para salir del país y residir temporalmente en el extranjero para las etapas de grabación y entrenamiento en Corea del Sur.

Contar con pasaporte vigente o en trámite avanzado, sin ningún impedimento judicial o administrativo para salir del país y residir temporalmente en el extranjero para las etapas de grabación y entrenamiento en Corea del Sur. Nivel de experiencia: No se requiere haber formado parte de la industria previamente. Se aceptan aspirantes aficionadas sin formación formal, bailarinas de academias locales, aprendices independientes, cantantes de conservatorio, integrantes bajo contrato con agencias menores e incluso figuras juveniles que hayan debutado con anterioridad en otros proyectos.

No se requiere haber formado parte de la industria previamente. Se aceptan aspirantes aficionadas sin formación formal, bailarinas de academias locales, aprendices independientes, cantantes de conservatorio, integrantes bajo contrato con agencias menores e incluso figuras juveniles que hayan debutado con anterioridad en otros proyectos. Solicitud: Deberás presentar la solicitud en línea en Mnet Plus y llevarla impresa.

Audiciones de Girls Planet en CDMX Canva

¿Qué debes preparar para tu audición en Girls Planet 2027?