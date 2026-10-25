Los Golden Globes rechazan la película de ‘Michael’ en la categoría de Comedia o Musical

La temporada de premios de Hollywood está comenzando y la primera sorpresa ya llegó: los Golden Globes rechazaron la película de Michael en la categoría de Comedia o Musical; te contamos la razón detrás de esta decisión.

Cuando todo apuntaba a que la esperada cinta biográfica sobre el Rey del Pop encontraría un camino despejado en las ternas de comedia o musical, los comités evaluadores decidieron frenar en seco las pretensiones de los productores.

El estudio detrás de la producción, Lionsgate, confiaba en que la vasta recopilación de clásicos intergalácticos como Billie Jean, Thriller o Beat It serviría como pasaporte directo para competir en un terreno donde la presión suele ser distinta a la del drama tradicional.

Sin embargo, los organizadores de los Globos de Oro emitieron un veredicto tajante: la biopic no califica para ese apartado.

Lejos de ser un simple trámite burocrático, esta determinación redefine por completo la estrategia de cara a las estatuillas y obliga al equipo creativo a medirse cuerpo a cuerpo contra las obras más solemnes y prometedoras del año.

Los Golden Globes rechazan la película de ‘Michael’ en categoría de Musical Universal Pictures

Los Golden Globes rechazan Michael como Comedia o Musical

El comité evaluador de los Golden Globes dictaminó de forma concluyente no aceptar la postulación presentada por Lionsgate para inscribir el filme Michael dentro del apartado de Mejor Película de Comedia o Musical.

Aunque para la audiencia general escuchar temas legendarios a lo largo de dos horas parece motivo suficiente para clasificar cualquier obra dentro de ese espectro, los lineamientos oficiales de la premiación cuentan con parámetros técnicos mucho más rigurosos.

La resolución cayó como balde de agua fría en las oficinas del estudio cinematográfico, pues las quinielas iniciales situaban al largometraje como uno de los rivales más fuertes en comedia o musical.

La negativa obliga a que la producción encare la contienda dentro de las ternas dramáticas, una arena donde la densidad argumental y el tono austero suelen dominar las preferencias de los votantes internacionales.

Este movimiento fuera de la categoría de Comedia o Musical también coloca al protagonista, Jaafar Jackson, a intentar competir en la terna de Mejor Actor de Drama, donde la crítica ya no solo evaluará su precisión para ejecutar el giro sobre las puntas o la tonalidad de su voz al cantar, sino la solidez emocional de sus silencios y la profundidad de sus escenas dramáticas más complejas.

Los Golden Globes rechazan la película de ‘Michael’ en categoría de Musical Universal Pictures

El propio director del largometraje, Antoine Fuqua, intervino activamente en el proceso enviando una carta formal al comité organizador para defender la visión artística de la cinta. En el documento, el realizador argumentó por qué la esencia rítmica y la presencia ininterrumpida de las piezas sonoras debían ser reconocidas bajo el paraguas del género musical.

A pesar del prestigio del cineasta y de los sólidos puntos expuestos en su solicitud, los miembros encargados de validar las categorías optaron por ratificar su postura restrictiva.

Frente a la negativa inicial, el estudio cuenta con una ventana legal para presentar una apelación formal hasta el 31 de octubre. No obstante, fuentes cercanas a la distribución han sugerido que resulta poco viable insistir por la vía administrativa.

Los Golden Globes rechazan la película de ‘Michael’ en categoría de Musical Universal Pictures

¿Por qué Michael no califica como musical según los Golden Globes?

La normativa institucional de los Golden Globes estipula que, para ser considerada dentro de la categoría musical, una obra audiovisual debe integrar sus canciones de modo que complementen el diálogo hablado y sirvan de motor directo para hacer avanzar la trama cinematográfica.

Bajo este enfoque formalista, no basta con que los personajes canten; la melodía debe ser el vehículo narrativo mediante el cual se manifiestan los conflictos, se toman decisiones o se transforma la psicología de los personajes en escena, tal como ocurre en las obras de teatro musical clásicas trasladadas a la gran pantalla.

Al analizar las secuencias de Michael, el panel de especialistas determinó que la inmensa mayoría de los números artísticos corresponden a escenificaciones de giras históricas, presentaciones televisivas y ensayos en foros de grabación.

Aunque visualmente apabullantes, estas piezas operan como recreaciones de espectáculos en vivo y no como vehículos de progresión dramática. El relato se desenvuelve primordialmente a través de las conversaciones íntimas, los acuerdos comerciales y los momentos personales entre bambalinas.

Por lo tanto, las canciones decoran y contextualizan el momento cronológico de la estrella, pero no empujan por sí mismas el desarrollo de la historia, alejándose del requisito indispensable fijado por la institución.

La negativa a Michael no representa un desaire aislado hacia la figura de Jackson, sino la continuidad estricta de un criterio que lleva dos décadas consolidándose.