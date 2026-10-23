FICM: Fiesta Pagana, una ficción sobre la banda Mägo de Oz... que no convenció tanto a un integrante

MORELIA.– “Me sorprendió ver que cuanto más se ficcionaban escenas reales que sí que habían pasado, resultaban más creíbles”, reconoce Pedro Díaz, Peri, exbajista de Mägo de Oz en entrevista para Excelsior.

El productor de Fiesta Pagana, película que reconstruye la historia de la banda española bajo la dirección de Álvaro Brechner, tenia dudas que se resolvieron tan pronto como empezo a resolverse la narrativa de su filme.

Al principio, Peri esperaba una aproximación más cercana a los acontecimientos que vivió con el grupo, pero la propuesta del director y la improvisación de los actores lo hicieron reconsiderar su postura, aunque no todos los involucrados aceptaron de inmediato la libertad con que se contaría su historia.

Con Txus sí que hubo algún enfrentamiento, porque dejó de leer el primer guión y sí que hubo algún aspaviento de ‘no, esto no es Txus. Así, esto no fue así’”, recuerda Peri sobre las diferencias con Txus di Fellatio, fundador y baterista de Mägo de Oz.

Para el productor, sin embargo, la película no pretende ser un documental: “Es una película que la puede disfrutar el fan de Mägo, el fan del cine, el fan de la música o uno que pase por allí”.

José Andrëa, quien fue vocalista de la agrupación durante una de sus etapas más reconocidas, también encontró en la película una oportunidad para mirar hacia aquellos años. Aunque reconoce las licencias narrativas, dijo sentirse reflejado en la interpretación de los músicos y en la reconstrucción de una época que fue determinante para su vida.

Nunca pensaste que fueses una persona tan relevante como para que hiciesen una película de una parte de tu vida, que fue corta en el tiempo, pero sí muy importante a nivel vital para el resto de mi vida, y solo puedes expresar agradecimiento y orgullo”, expresó.

Los exintegrantes y miembros actuales del grupo. Elizabeth Velázquez

El cantante destacó que la cinta refleja “la vorágine de aquellos años, de todo lo que vivimos a nivel de excesos, de historias muy emotivas que nos marcaron mucho, y también de grandes traiciones”. Pero al mismo tiempo también invitó al público a descubrir “todo lo que pasó o pudo pasar en aquella época”, sin adelantar detalles de la trama.

La columna vertebral

Para llevar esas experiencias a la pantalla, los actores recurrieron tanto al guión como a las anécdotas que compartieron con integrantes y antiguos miembros de la banda. Adrián Lastra, quien interpreta a Txus di Fellatio, recordó que la música de Mägo de Oz había acompañado su adolescencia.

Te puedes tener esta oportunidad de meterte en la piel de los creadores de tu infancia. Mola mucho, la verdad, es un reto maravilloso”, dijo.

Lastra explicó que la película no sigue necesariamente el orden de los acontecimientos reales: hubo entradas de integrantes que se modificaron y situaciones que se inventaron para construir un arco narrativo. “No sé si lo definiría en si se subió de escala o si se bajó de escala la realidad, sino que hubo muchas cosas que se ficcionaron, hubo muchas líneas temporales que se saltaron”, contó.

La música también forma parte del proyecto. Rafa Blas e Ix Valieri, integrantes de Mägo de Oz, colaboraron mediante su nueva banda, On, con la canción original de la película.

“Actualmente somos miembros de Mägo de Oz, Rafa como cantante y yo como guitarrista, y ahora con nuestra nueva banda On, que podamos hacer una especie de homenaje y componer la canción original de la película, pues para nosotros es un honor haber podido meter ese tema ahí”, explicaron.

Los músicos firmaron autógrafos a los fans de la banda que arribaron a la premier. Elizabeth Velázquez

Fiesta Pagana tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde sus protagonistas presentaron una versión cinematográfica de la historia de Mägo de Oz, construida entre los recuerdos de quienes la vivieron y la libertad de quienes la llevaron a la pantalla.