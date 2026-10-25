Tom Brady tendría romance con Candice Swanepoel: ¿quién es la modelo de Victoria's Secret?

Candice Swanepoel y Tom Brady han llamado la atención después de que surgieran rumores sobre un posible romance. El exjugador de la NFL, quien estuvo casado con Gisele Bündchen, habría encontrado nuevamente el amor con una de las modelos más conocidas de Victoria's Secret.

Aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación, la noticia ha despertado curiosidad sobre la vida de la sudafricana, quien lleva varios años trabajando en el mundo de la moda y ha participado en importantes campañas.

IG: Tom Brady

¿Candice Swanepoel y Tom Brady son novios?

Los rumores sobre una posible relación entre Candice Swanepoel y Tom Brady surgieron después de que Us Weekly publicara información proporcionada por una fuente cercana a la supuesta pareja.

Según ese reporte, ambos llevarían saliendo desde hace algún tiempo, aunque no se dieron a conocer detalles sobre cómo comenzó su romance ni las circunstancias en las que se habrían conocido.

IG: Candice Swanepoel

Hasta el momento, ni la modelo ni el exjugador de futbol americano han hablado públicamente sobre el tema.

La noticia también ha generado interés debido al pasado amoroso de Brady, quien estuvo casado con otra reconocida modelo: Gisele Bündchen.

El exjugador y la brasileña contrajeron matrimonio en 2009 y anunciaron su divorcio en 2022, después de varios años juntos. Durante su relación tuvieron dos hijos, Benjamin y Vivian.

Además, Brady es padre de Jack, fruto de su anterior relación con la actriz Bridget Moynahan.

IG: Tom Brady

Tras su separación de Bündchen, el nombre del exdeportista ha sido relacionado con otras mujeres conocidas, entre ellas la modelo Irina Shayk y Alix Earle.

¿Quién es Candice Swanepoel, la modelo que estaría saliendo con Tom Brady?

Originaria de Mooi River, una localidad de Sudáfrica, Candice Swanepoel encontró su camino en el modelaje cuando apenas tenía 15 años. Fue a esa edad cuando un cazatalentos la descubrió y le abrió las puertas a una industria en la que años después se convertiría en una figura reconocida.

Lo que comenzó como una oportunidad inesperada pronto se transformó en su profesión. De acuerdo con su página oficial, a los 16 años ya tenía trabajos en diferentes países de Europa, donde comenzó a adquirir experiencia frente a las cámaras.

IG: Candice Swanepoel

Tiempo después, la sudafricana se mudó a Nueva York para continuar con su carrera y buscar nuevas oportunidades. Su decisión le permitió colaborar con importantes firmas de moda, diseñadores y publicaciones internacionales.

Sin embargo, uno de los momentos que marcaron su trayectoria llegó cuando comenzó a trabajar con Victoria's Secret, una marca que la ayudó a alcanzar mayor reconocimiento en distintas partes del mundo.

¿Cómo se hizo famosa Candice Swanepoel en Victoria's Secret?

El año 2007 fue importante para la carrera de Candice Swanepoel, ya que comenzó su relación profesional con Victoria's Secret, una de las marcas de lencería más conocidas a nivel internacional.

IG: Candice Swanepoel

Gracias a su trabajo, la modelo logró convertirse en uno de los rostros habituales de sus campañas y desfiles, donde compartió pasarela con otras figuras reconocidas de la industria.

Con el tiempo, obtuvo el título de Ángel de Victoria's Secret, una distinción que durante años recibieron algunas de las modelos más destacadas de la firma.

Entre los momentos más recordados de su paso por la marca se encuentra el desfile de 2013, cuando tuvo la oportunidad de lucir el famoso Fantasy Bra, una pieza de lencería decorada con piedras preciosas que se convirtió en uno de los principales atractivos del evento.

IG: Candice

Su carrera no se limitó a Victoria's Secret, pues también participó en sesiones fotográficas para revistas, campañas publicitarias y proyectos relacionados con la belleza y la moda.

A pesar de los años que lleva en la industria, Swanepoel continúa trabajando como modelo. Una muestra de ello fue su participación en el desfile de Victoria's Secret de 2026, realizado en Los Ángeles.

Fuera de las pasarelas, la sudafricana decidió probar suerte como empresaria y creó Tropic of C, una firma especializada en trajes de baño.

¿Quién fue la pareja de Candice Swanepoel y cuántos hijos tiene?

Antes de que surgieran los rumores sobre Tom Brady, Candice Swanepoel mantuvo una larga relación con Hermann Nicoli, un modelo brasileño al que conoció cuando tenía 17 años.

Su noviazgo duró varios años y en 2015 decidieron comprometerse. Sin embargo, la pareja no llegó al altar y finalmente se separó en 2018.

Durante el tiempo que estuvieron juntos tuvieron dos hijos, Anacã y Ariel, quienes forman parte importante de la vida de la modelo.