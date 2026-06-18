Madre de Oliver Tree rompe el silencio y dedica conmovedor homenaje a su hijo

La muerte de Oliver Tree continúa generando conmoción entre familiares, amigos y seguidores. En medio del dolor por su partida, su madre, Christine Begin Nickell, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook para despedir a su hijo.

A través de la publicación, la mujer recordó al artista con palabras cargadas de emoción y orgullo este jueves.

Foto: Facebook Christine Begin Nickell

Querido Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de ti. Descansa en paz”, escribió junto a varios emojis de corazón roto.

El mensaje de la madre de Oliver que conmovió a sus seguidores

La publicación estuvo acompañada por una fotografía de Oliver cuando era más joven, una imagen que rápidamente generó muestras de apoyo y mensajes de solidaridad por parte de usuarios y personas cercanas a la familia.

Foto: Facebook Christine Begin Nickell

Christine también respondió a algunos de los comentarios y agradeció las palabras de apoyo que le hicieron llegar durante este difícil momento, asegurando que significan mucho para ella y sus seres queridos.

¿Como ocurrió el accidente?

El homenaje de su madre llega pocos días después del accidente aéreo que cobró la vida de Oliver en Brasil.

De acuerdo con los reportes, el artista se encontraba entre las seis personas que fallecieron luego de que dos helicópteros chocaran en pleno vuelo sobre una zona del suroeste de Río de Janeiro. Tras el impacto, una de las aeronaves se incendió antes de precipitarse sobre un depósito de vehículos eléctricos, sin que hubiera sobrevivientes.

Entre las víctimas también se encontraban el creador de contenido Gaspi, Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente, familiares y fans siguen recordando a Oliver Tree a través de mensajes y homenajes que reflejan el impacto que dejó en quienes lo conocieron.

A lo largo de los años, la madre de Oliver compartió diversas fotografías de su hijo, donde constantemente expresaba el orgullo que sentía por sus logros profesionales. Además, solía publicar imágenes familiares que reflejaban los momentos especiales que compartía junto al cantante.