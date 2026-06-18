La sobrina de Britney Spears está por cumplir 18 años; así recuerda Jamie Lynn su embarazo

Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, abrió su corazón sobre una de las etapas más difíciles de su vida: el embarazo que enfrentó cuando apenas tenía 16 años y que estuvo acompañado por una fuerte presión mediática. En una entrevista a la revista People, la actriz recordó cómo lidió con los señalamientos, mientras intentaba construir un futuro para su hija.

En 2007, cuando protagonizaba la exitosa serie Zoey 101, la hermana menor de Britney descubrió que estaba embarazada de su entonces pareja, Casey Aldridge. La noticia generó una gran controversia.

Foto: Instagram jamielynnspears

¿Porque Jamie Lynn decidió alejarse de Hollywood?

Durante la conversación, Jamie Lynn confesó que los comentarios que recibió en aquella época fueron devastadores. La actriz aseguró que muchas personas llegaron a decirle que había arruinado su vida y que su futuro estaba acabado.

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Con la intención de proteger a su hija Maddie y ofrecerle un entorno más tranquilo, decidió abandonar Hollywood y mudarse a una zona apartada de Mississippi. Más tarde regresó a Luisiana, donde creció, enfocándose por completo en la crianza de su pequeña.

Una madre protectora y una infancia lejos de los reflectores

Ahora que Maddie tiene casi 18 años, ambas recuerdan esa etapa con una perspectiva muy distinta. Jamie Lynn reconoce que pudo haber sido una madre estricta en algunos momentos, pero asegura que siempre actuó pensando en la seguridad y el bienestar de su hija.

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Por su parte, Maddie considera que su madre hizo un gran esfuerzo para darle una vida lo más normal posible, pese a pertenecer a una de las familias más famosas del entretenimiento.

La joven también recordó algunas anécdotas de su infancia, como cuando creía que varias estrellas internacionales eran parte de su familia debido al entorno en el que creció. Incluso llegó a pensar que artistas como Rihanna eran sus tías, algo que hoy ambas recuerdan con humor.

El mito sobre Zoey 101 y la vida que construyó después

Otro tema que Jamie Lynn abordó fue la creencia de que su embarazo provocó el final de Zoey 101. Tanto ella como Maddie insistieron en que esa versión es incorrecta, ya que la serie había concluido meses antes de que la noticia de su embarazo se hiciera pública.

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A casi 20 años de aquel episodio, la vida de la actriz es muy diferente a la que muchos pronosticaban. En 2014 contrajo matrimonio con el empresario Jamie Watson y años después dio la bienvenida a su segunda hija, Ivey.

Actualmente continúa desarrollando su carrera artística y forma parte del elenco de la serie "Sweet Magnolias" de Netflix. Mientras tanto, se prepara para una nueva etapa personal: ver a Maddie iniciar sus estudios universitarios.