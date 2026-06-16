Huellas dactilares identifican a Gaspi y Lucas Vignale; persisten dudas sobre Oliver Tree

Ya se confirmó la identidad de algunas de las víctimas del accidente aéreo que sacudió al mundo del entretenimiento en Brasil. Especialistas forenses identificaron al creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y al director audiovisual Lucas Vignale a través de pruebas de huellas dactilares.

No obstante, las autoridades aún no han podido confirmar de manera oficial la identidad de los restos que se atribuyen al cantante estadounidense Oliver Tree.

La colisión entre dos helicópteros se registró en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, y provocó la muerte de seis personas. Desde ese momento, expertos del Instituto de Medicina Legal (IML) continúan con las labores de identificación de las víctimas y con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El cantante perdió la vida en un accidente cuando viajaba en un helicóptero Especial

Huellas dactilares confirman la identidad de Gaspi y Lucas Vignale tras la tragedia en Brasil

Los expertos del Instituto de Medicina Legal lograron identificar a Gaspi y Lucas Vignale mediante el cotejo de huellas dactilares.

La confirmación permitió avanzar en los trámites de repatriación y brindar certeza a las familias de ambas víctimas, que desde el accidente permanecían a la espera de resultados oficiales.

Gaspi, de 23 años, se convirtió en una de las figuras más populares de las redes sociales en Argentina gracias a sus entrevistas callejeras y contenidos virales. Por su parte, Lucas Vignale destacó dentro de la industria audiovisual latinoamericana por colaborar con artistas de la talla de Bizarrap, J Balvin y Trueno.

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¿Por qué las autoridades aún no confirman plenamente los restos de Oliver Tree?

Aunque Oliver Tree figura entre los pasajeros que viajaban en una de las aeronaves involucradas, los especialistas todavía no han podido confirmar oficialmente su identidad.

Según la información disponible, el estado de los restos impide utilizar de manera concluyente el método de identificación mediante huellas dactilares. Por ello, los forenses analizan registros odontológicos y no descartan realizar pruebas de ADN para obtener una confirmación definitiva.

Diversos expertos en medicina legal señalan que, en accidentes donde existen incendios o impactos de gran magnitud, los análisis genéticos y dentales suelen ser las herramientas más confiables para evitar errores de identificación.

Hasta ahora, Oliver Tree sería la única víctima pendiente de identificación oficial.

Homenaje a Oliver Tree en CDMX. Especial

¿Qué se sabe del proceso forense que sigue la investigación del accidente aéreo?

La identificación de los fallecidos constituye apenas una parte de la investigación que desarrollan las autoridades brasileñas.

Además de las labores forenses, los especialistas analizan las comunicaciones con la torre de control, los registros de vuelo y las condiciones operativas de las aeronaves involucradas en la colisión.

Las autoridades también esperan los informes técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo encargado de determinar las causas del accidente.

Entre las líneas de investigación figuran posibles fallas operativas, errores humanos o incumplimientos relacionados con los protocolos de navegación aérea.

¿Oliver Tree anticipó su muerte? Captura de pantalla

Las incógnitas que persisten en el caso y las próximas pruebas de identificación

A pesar de los avances logrados por los investigadores, todavía quedan preguntas sin respuesta.

La principal incógnita gira en torno a la identificación oficial de Oliver Tree, cuyos restos continúan bajo análisis forense.

Paralelamente, la policía brasileña busca determinar con exactitud qué provocó la colisión entre ambas aeronaves y si existió algún incumplimiento de los procedimientos de vuelo establecidos.

Los resultados de las pruebas genéticas, junto con los informes técnicos de la investigación aeronáutica, serán fundamentales para reconstruir los hechos y ofrecer respuestas definitivas a las familias de las víctimas.

Con dos identidades ya confirmadas y una investigación que sigue en marcha, las autoridades brasileñas enfrentan el desafío de esclarecer por completo lo ocurrido.

Las próximas pruebas forenses y los reportes técnicos serán clave para responder las dudas pendientes y ofrecer un panorama más claro sobre una tragedia que ha impactado tanto a la industria del entretenimiento como a millones de seguidores en todo el mundo.