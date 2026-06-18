¡De Sid a Lilypad! Estos han sido los villanos de Toy Story; ¿cuál es el peor para ti?

En Toy Story, los villanos casi nunca son monstruos sin explicación. La mayoría nace del mismo miedo que mueve a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes: ser reemplazados, olvidados, rotos o dejar de ser importantes para un niño.

Desde su estreno en 1995, la saga de Pixar ha usado a sus antagonistas para hablar de algo más profundo que una simple pelea entre buenos y malos. Sid no entendía el valor emocional de sus juguetes. Al McWhiggin veía a Woody como una pieza de colección. Lotso convirtió el abandono en resentimiento. Gabby Gabby solo quería una oportunidad de ser querida. Y ahora, en Toy Story 5, la amenaza parece venir de una pantalla.

Por eso, hablar de todos los villanos de Toy Story también es hablar de cómo ha cambiado la relación entre los juguetes y los niños a lo largo de casi tres décadas.

"Juega bonito": Sid Phillips, el primer terror de los juguetes

El primer gran villano de Toy Story fue Sid Phillips, el vecino de Andy. Para cualquier adulto podría parecer solo un niño inquieto, pero para Woody, Buzz y los demás juguetes era una amenaza real.

Sid no jugaba con sus juguetes: los destruía, los mezclaba, los quemaba y los convertía en experimentos extraños. Su cuarto parecía un laboratorio de pesadillas, lleno de muñecos mutilados y piezas de distintos personajes.

Sin embargo, Sid también marcó una de las grandes ideas de la saga: los juguetes sienten, aunque los humanos no lo sepan. Cuando Woody rompe la regla más importante y deja que Sid lo vea con vida, no lo hace para vengarse, sino para darle una lección: “juega bonito”.

Sid no vuelve como villano principal, pero su sombra quedó en toda la franquicia. Fue el primer humano que entendió, aunque fuera por miedo, que los juguetes no eran objetos cualquiera.A

Sid, el primer villano de Toy Story Especial

Al McWhiggin, el coleccionista que quería encerrar a Woody

En Toy Story 2, el antagonista principal fue Al McWhiggin, dueño de la tienda Al’s Toy Barn. A diferencia de Sid, Al no destruía juguetes. Su problema era otro: los veía como mercancía.

Al roba a Woody durante una venta de garaje porque descubre que es una pieza valiosa de una antigua serie de televisión llamada Woody’s Roundup. Su plan era venderlo a un museo en Japón junto con Jessie, Tiro al Blanco y el Capataz.

Lo interesante de Al es que no odia a los juguetes. De hecho, sabe cuánto valen. Pero ahí está el conflicto: para él, Woody no es un amigo, ni un compañero, ni parte de la infancia de Andy. Es un objeto de colección que debe estar intacto, encerrado y lejos de cualquier niño.

Al McWhiggin, el coleccionista de juguetes Especial

Pete, el oloroso villano que temía volver a ser olvidado

Aunque Al mueve buena parte del conflicto de Toy Story 2, el verdadero villano emocional de la película es Stinky Pete, también conocido como el Capataz.

Al principio parece un juguete sabio y amable, pero después se revela que está dispuesto a todo para impedir que Woody regrese con Andy. Su miedo viene de una herida muy concreta: nunca fue comprado, nunca fue abierto y nunca tuvo un niño.

Por eso, para Stinky Pete, ir a un museo no representa una cárcel, sino una forma de asegurar que jamás volverá a ser ignorado. Su villanía nace del resentimiento y del miedo a quedarse otra vez en una caja.

El Capataz es importante porque anticipa una de las preguntas más dolorosas de la saga: ¿qué pasa con un juguete que nunca fue amado?

Pete, el oloroso Especial

Emperador Zurg, el villano de juguete dentro del juego

Zurg aparece en Toy Story 2 como el enemigo clásico de Buzz Lightyear. A diferencia de otros antagonistas, su papel es más paródico y aventurero, porque pertenece al universo ficticio del guardián espacial.

Su momento más recordado llega cuando se enfrenta a otro Buzz y revela, en tono de broma, que es su padre, una clara referencia a Star Wars. Aunque no es el villano central de la película, Zurg representa esa parte de Toy Story que juega con la imaginación de los niños y con las historias que los juguetes traen consigo.

Lotso, el oso que convirtió el abandono en control

Para muchos fans, Lotso es el villano más fuerte de toda la saga. En Toy Story 3, el oso rosa con olor a fresas aparece como el líder amable de Sunnyside, una guardería que al principio parece un paraíso para los juguetes.

Pero pronto se revela que Lotso gobierna ese lugar como una prisión. Decide qué juguetes reciben buen trato, cuáles son enviados con los niños más pequeños y quién tiene derecho a estar en la parte cómoda de la guardería.

Su origen explica, aunque no justifica, su crueldad. Lotso fue abandonado y reemplazado por su dueña, Daisy. A partir de ese dolor, concluyó que ningún niño ama realmente a sus juguetes. En vez de sanar, convirtió su tristeza en una forma de control sobre otros.

Lotso es peligroso porque entiende exactamente qué miedo tienen los juguetes: ser desechados. Y usa ese miedo para manipularlos.

Lotso, el gran villano de Toy Story Especial

Ken, el aliado de Lotso que no era tan villano

Ken también aparece en Toy Story 3 como parte del grupo de Lotso. Al principio actúa como antagonista, ayuda a vigilar Sunnyside y participa en el sistema injusto de la guardería.

Sin embargo, Ken no tiene la maldad profunda de Lotso. Es vanidoso, superficial y algo manipulable, pero también es capaz de cambiar. Su relación con Barbie lo lleva a cuestionar el control de Lotso y finalmente se pone del lado correcto.

Por eso, Ken funciona más como un villano secundario redimido. No representa el abandono ni el resentimiento, sino la comodidad de seguir a alguien poderoso para no perder privilegios.

Gabby Gabby, la villana que solo quería ser elegida

En Toy Story 4, la gran antagonista es Gabby Gabby, una muñeca antigua que vive en una tienda de antigüedades. Su conflicto nace de un defecto en su caja de voz, lo que hizo que nunca pudiera atraer a una niña.

Gabby Gabby quiere la caja de voz de Woody porque cree que, si puede hablar correctamente, por fin será querida. Para lograrlo usa a los Benson, unos muñecos ventrílocuos silenciosos que funcionan como sus ayudantes y dan a la película un tono casi de terror.

Pero Gabby Gabby no es una villana como Lotso. Su historia no termina con castigo, sino con comprensión. Cuando Woody entiende su dolor, decide ayudarla. Y ella, en lugar de quedarse atrapada en la amargura, encuentra una oportunidad de acompañar a una niña perdida.

Su papel demuestra que no todos los antagonistas de Toy Story son malvados. Algunos solo están rotos por dentro.

Los Benson, los inquietantes ayudantes de Gabby Gabby

Los Benson no hablan, pero son de los personajes más perturbadores de Toy Story 4. Con sus rostros rígidos y movimientos silenciosos, actúan como guardaespaldas de Gabby Gabby dentro de la tienda de antigüedades.

No tienen una motivación propia muy desarrollada, pero cumplen una función importante: hacen que Gabby Gabby parezca más amenazante y convierten la tienda en un espacio extraño, casi como una casa embrujada para juguetes.

Son villanos secundarios, más visuales que emocionales, pero se quedaron en la memoria de muchos espectadores por su diseño inquietante.

Lilypad, la nueva amenaza de Toy Story 5

En Toy Story 5, el nuevo conflicto llega con Lilypad, una tablet inteligente con forma de rana que entra en la vida de Bonnie. A diferencia de los villanos anteriores, Lilypad no parece amenazar a los juguetes con violencia, encierro o manipulación directa.

Su poder es mucho más actual: captar la atención de una niña.

La historia plantea un choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología. Bonnie empieza a interesarse por la tablet y por una plataforma llamada The Pond, lo que pone a Jessie, Buzz, Woody y los demás frente a una pregunta difícil: ¿qué lugar tienen los juguetes cuando una pantalla puede entretener, conectar y acompañar todo el tiempo?