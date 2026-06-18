¿Mujer muy asustada?

El Grupo de los Siete está integrado por grandes potencias económicas que, en su conjunto, representan 54% del PIB a nivel mundial. Forman parte de ese poderoso foro Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Año con año, los jefes de Estado de estos países se reúnen para discutir temas globales. Esta vez lo hicieron en la localidad francesa de Évian-les-Bains, al pie de los Alpes, del 15 al 17 de junio pasado.

El encuentro se realizó en un contexto marcado por crisis internacionales. Las guerras EU vs. Irán y Rusia vs. Ucrania, Israel y Hezbolá, Estrecho de Ormuz…

* Fue en el marco de la reunión que el presidente Trump volvió a arremeter contra México y aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena mujer, pero “está asustada”. El jefe de la Casa Blanca presumió su estrategia de atacar en mar abierto a supuestas embarcaciones que llevan droga a EU. Asegura que ha bajado hasta en 97% el tráfico marino de drogas. Y reiteró su amenaza: “Ahora nos vamos a enfocar en la (droga) que entra por tierra. México ha perdido el control de su país. Los cárteles dirigen Mexico y es triste.

“La presidenta (Sheinbaum) en una muy buena mujer, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga están dirigiendo totalmente México”.

A instancias del presiente de EU, el Grupo de los Siete emitió una declaración sobre la lucha en contra del tráfico de drogas.

Esa declaración, que no es vinculante, incluye el compromiso de desmantelar redes criminales transnacionales, interrumpir cadenas de suministro y usar herramientas como sanciones, cooperación policial y judicial.

* Al cierre de esta columna no se había registrado una respuesta oficial en Mexico a estas declaraciones específicas de Trump. El gobierno de Sheinbaum, sin embargo, ha sostenido que hay cooperación bilateral sin ceder soberanía.

La que sí abordo el tema fue la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Cito textual sus palabras:

“Lo que (Trump) ha dicho sobre México no puede tomarse como una declaración más ni como un episodio aislado de nuestra importantísima relación bilateral.

“Se trata de un señalamiento serio que hizo frente a los líderes de las economías más importantes del mundo y que pone en duda la capacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad, gobernabilidad y control territorial”.

Hizo un llamado a la unidad para exigir que la ley prevalezca en nuestro país; para que se enfrente al crimen organizado en todos los frentes y sin encubrimientos.

Buscamos a Eddie Varón Levy, comisionado del Centro de Derechos Humanos de la Barra Americana de Abogados y litigante internacional, para que nos diera una opinión sobre las palabras de Trump.

Nos dijo:

“Cada día que pasa vienen los vientos y huracanes que soplan del norte. Si el presidente Trump llevó el tema a la reunión del G7 es porque quiere revertirlo de importancia”.

* La declaración del mes se la vamos a dar a Manuela Obrador Narváez, prima de El Peje, quien calificó de “asqueroso” , “tirano misógino” y “ratero” al presidente Trump.

El tema llegó a la mañanera. La presidenta Sheinbaum no sólo se deslindó de los dichos de la prima de su mentor. Le llamó la atención y dejó abierta la posibilidad de correrla. Es la delegada del Bienestar en Chiapas.

Aclaró que lo dicho por Manuela “no representa el sentir del gobierno de Mexico que, más allá de una opinión personal de alguien, nosotros tenemos que ser respetuosos con el presidente de Estados Unidos”.

Le pidió a la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, que revise si Obrador Narváez cometió alguna falta administrativa en el trabajo que realiza.

“Eres delegada de Bienestar o eres militante de Morena”, dijo.

* El que persevera, alcanza. Somos Mexico está a nada de obtener su registro como partido político.

Por extraño que parezca, el Tribunal Electoral rechazó ayer un recurso interpuesto por Morena sobre supuestas afiliaciones duplicadas con el partido que preside el exdirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.

El objetivo era evitar su registro como partido político.

A Somos Mexico ya sólo le queda que el INE resuelva los temas de fiscalización con los cuales, asegura, no tiene problema.

Somos Mexico rechaza etiquetas de izquierda y derecha. Tiene su origen en la llamada Marea Roja y el Frente Cívico Nacional. Se reivindica como una alternativa de oposición.

En sus filas militan personajes como el exsenador independiente Emilio Álvarez Icaza, la exembajadora Cecilia Soto, el exdiputado del PRD Fernando Belaunzarán; los exconsejeros electorales Rodrigo Morales, Marco Baños, Leonardo Valdés y el comunicador Amado Avendaño.

Enhorabuena.