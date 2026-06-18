¡Pura magia! Así fue el emotivo reencuentro del elenco de "Sabrina, la bruja adolescente"

La nostalgia volvió a hacer de las suyas y esta vez tuvo como protagonistas a los entrañables personajes de Sabrina, la bruja adolescente. A 30 años de su estreno, gran parte del elenco de la icónica serie se reunió en Chicago para celebrar el legado de una producción que marcó a toda una generación.

¿Cómo fue el reencuentro del elenco de Sabrina, la bruja adolescente?

El esperado encuentro se realizó el pasado 13 de junio y reunió a figuras emblemáticas como Melissa Joan Hart, quien dio vida a Sabrina Spellman, así como Beth Broderick y Caroline Rhea, las inolvidables tías Zelda y Hilda.

Melissa Joan Hart destacó el impacto que la producción ha tenido en varias generaciones de espectadores. IG

El evento formó parte de una gira especial que busca acercar a los actores con los seguidores que han mantenido viva la magia de la serie durante todos estos años.

La emoción fue evidente desde el primer momento. Entre anécdotas, recuerdos y muestras de cariño por parte del público, los protagonistas reflexionaron sobre el inesperado impacto que tuvo la comedia sobrenatural estrenada en 1996.

Melissa Joan Hart revela el impacto de Sabrina, la bruja adolescente

Melissa Joan Hart confesó sentirse sorprendida por la permanencia del programa en la cultura popular. La actriz explicó que, con el paso del tiempo, ha escuchado innumerables historias de personas que encontraron consuelo en la serie durante momentos difíciles de sus vidas.

Beth Broderick confesó que nunca imaginó que la serie seguiría siendo popular tres décadas después. IG

Además, reveló que muchos seguidores internacionales le han contado que aprendieron inglés viendo los episodios de Sabrina, algo que nunca imaginó cuando comenzó a interpretar al personaje que la convertiría en una estrella mundial.

Es increíble que la serie siga siendo tan querida”, expresó la actriz, quien destacó que el cariño de los fanáticos ha sido clave para mantener vigente la producción durante tantos años.

El elenco de Sabrina, la bruja adolescente habla de la importancia de la serie

Por su parte, Beth Broderick recordó que, aunque durante las grabaciones sabían que estaban participando en un proyecto especial, jamás imaginaron que seguiría siendo un fenómeno global tres décadas después.

La reunión contó con la participación de varios miembros originales del elenco. IG

La actriz señaló que la serie continúa transmitiéndose en distintos países y que nuevas generaciones siguen descubriéndola gracias a las plataformas digitales, algo que considera un privilegio para cualquier producción televisiva.

Caroline Rhea también compartió su emoción por el reencuentro. A través de sus redes sociales, la actriz expresó que Sabrina ocupa un lugar muy especial en su corazón y aseguró que una de las razones detrás del éxito de la serie fue la auténtica amistad que existía entre los integrantes del elenco.

“La conexión era real”, han comentado en varias ocasiones los actores, quienes mantienen una relación cercana incluso después de tantos años.

La serie continúa ganando nuevos seguidores gracias a las plataformas de streaming. IMDb

La reunión también contó con la presencia de Soleil Moon Frye, Nate Richert, Michelle Beaudoin, Jenna Leigh Green, Elisa Donovan y David Lascher, quienes convivieron con cientos de seguidores durante las actividades organizadas para conmemorar el aniversario.

El elenco de Sabrina, la bruja adolescente recuerda sus momentos favoritos

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando los actores recordaron algunas de las escenas más queridas por los fans y escucharon testimonios de personas que crecieron acompañando las aventuras mágicas de Sabrina, Harvey y sus excéntricas tías.

Nate Richert, quien interpretó a Harvey Kinkle, aseguró que una de las partes más divertidas de estos encuentros es descubrir que los seguidores recuerdan detalles de la serie incluso mejor que los propios actores.

El evento confirmó que la magia de Sabrina sigue vigente a 30 años de su estreno. IMDb

El éxito de Sabrina, la bruja adolescente no solo radica en su humor y fantasía, sino también en los valores de amistad, familia y crecimiento personal que transmitió durante sus siete temporadas al aire.

Basada en los populares cómics de Archie, la serie se convirtió en uno de los programas juveniles más exitosos de finales de los años noventa y principios de los 2000, permaneciendo en pantalla hasta 2003.

Hoy, a tres décadas de su estreno, el cariño del público demuestra que la magia de Sabrina sigue más viva que nunca. Y para millones de personas alrededor del mundo siempre habrá un lugar especial reservado para la bruja adolescente más famosa de la televisión.