Muerte de Oliver Tree: identifican cuerpo del cantante tras accidente en Brasil

Oliver Tree fue identificado oficialmente por las autoridades brasileñas días después del accidente de helicópteros ocurrido el pasado 14 de junio, tragedia que dejó un saldo de seis personas fallecidas y que conmocionó tanto a la industria musical como a miles de seguidores del cantante.

La confirmación llegó cuatro días después del siniestro, cuando el instituto forense encargado de las investigaciones concluyó los análisis necesarios para determinar que uno de los cuerpos recuperados correspondía al cantante. Con ello, se logró reconocer a todas las víctimas del accidente.

Especial

¿Cómo lograron identificar el cuerpo de Oliver Tree?

Aunque las autoridades de Brasil informaron que el proceso de identificación ya fue concluido, no dieron detalles específicos sobre las pruebas que permitieron confirmar la identidad del artista.

Sin embargo, versiones que han circulado en redes sociales apuntan a que el reconocimiento habría sido posible mediante registros dentales. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, pero ha sido mencionada por diversas fuentes relacionadas con el caso.

Foto: Instagram Oliver Tree

Entre quienes han hablado sobre el tema se encuentra el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que presuntamente se enviaron radiografías odontológicas desde Estados Unidos a Brasil para compararlas con los restos hallados tras el accidente.

De acuerdo con esta versión, la revisión de dichos registros habría permitido confirmar con certeza que los restos pertenecían al cantante. No obstante, las autoridades brasileñas no han revelado públicamente si ese fue el método utilizado para la identificación.

Oliver Tree fue la última víctima en ser reconocida

Mientras avanzaban las labores forenses, los especialistas trabajaron en la identificación de las seis personas que viajaban en las aeronaves involucradas en el choque.

Oliver Tree Especial

Una vez concluido el análisis correspondiente, las autoridades confirmaron que Oliver Tree era la última víctima pendiente de reconocimiento. El cantante viajaba junto al creador de contenido Gaspi, los productores Lucas Frota y Lucas Vignale, además de los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Las investigaciones sobre el accidente continúan

Paralelamente al proceso de identificación, las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó el choque de los helicópteros.

Las primeras versiones indican que las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia la zona turística de Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre las causas que originaron el accidente.