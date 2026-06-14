Oliver Tree destinó su fortuna a una causa especial antes de morir

Semanas antes de su fallecimiento, el cantante Oliver Tree compartió detalles sobre el destino que tendría su patrimonio una vez que muriera. Durante una entrevista, el músico explicó que había tomado la decisión de no dejar su fortuna a familiares y que, en cambio, el dinero sería utilizado para impulsar proyectos artísticos.

El intérprete señaló que no consideraba que los ingresos obtenidos a lo largo de su carrera le pertenecieran únicamente a él, por lo que organizó su testamento con el objetivo de beneficiar a futuras generaciones de creadores.

Foto: Facebook Oliver Tree

Una fundación para apoyar nuevos talentos:

De acuerdo con sus declaraciones, la mayor parte de sus recursos económicos serían canalizados a través de una organización creada por él mismo, llamada “Becas de Arte del Dr. Oliver Tree para Jóvenes Genios”.

El artista explicó que la iniciativa fue diseñada para brindar apoyo a jóvenes talentos y que también contemplaba los ingresos que pudiera generar su obra después de su fallecimiento. Asimismo, detalló que un comité integrado por colaboradores cercanos tendría la responsabilidad de decidir cómo distribuir los recursos.

Durante la conversación, Tree comentó que históricamente muchos artistas generan mayores ganancias después de su muerte, motivo por el que quiso dejar establecido un mecanismo que permitiera utilizar esos ingresos en beneficio de nuevos creadores.

Foto: Instagram Oliver Tree

Sus declaraciones cobran relevancia:

Las palabras del cantante han vuelto a llamar la atención luego de que se confirmara su fallecimiento a los 32 años en un accidente aéreo ocurrido en Brasil.

El hecho también dejó otras víctimas mortales y provocó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento, quienes han recordado el legado artístico y la personalidad única que caracterizó a Oliver Tree.

En medio de los mensajes de despedida, también han resurgido algunas de sus entrevistas más comentadas, entre ellas aquella en la que explicó cómo deseaba que su fortuna continuara apoyando el arte incluso después de su partida.