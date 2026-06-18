Frentes Políticos / 18 de junio de 2026

1, Salidas. La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a tender la mesa con la CNTE justo cuando el conflicto comenzaba a mostrar señales de fatiga. Mario Delgado, titular de la SEP, busca un cierre de ciclo escolar sin sobresaltos y opta por reactivar conversaciones que hace semanas parecían atrapadas entre bloqueos, marchas y exigencias imposibles de solventar. La Coordinadora acudirá al encuentro, aunque sin renunciar a la presión callejera. En tanto, el investigador Marco Fernández advierte que estirar el conflicto encontró un límite fiscal y operativo. El pulso ya no está en quién resiste más, sino en quién encuentra la salida... Por el bien de la educación.

2. Afiliados. Después de semanas de debate interno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminó inclinando la balanza en un litigio que enfrentó a Morena con organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos. El proyecto impulsado por Gilberto Bátiz dejó firme el criterio de que miles de registros duplicados no podían validarse con documentación insuficiente, aunque ordenó al INE, de Guadalupe Taddei, revisar mil 913 cédulas específicas. Alrededor de 110 mil afiliaciones quedaron fuera de la contabilidad morenista. Y el tribunal optó por tomar su determinación final a favor de los ciudadanos. Como debe ser.

3. Desbandada. Mientras el senador Enrique Inzunza continuará en el Poder Legislativo, el resto comenzó a empacar maletas. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, abrió la puerta formal a una cadena de licencias que exhibe dónde está la prioridad real, no en las comisiones, sino en las gubernaturas de 2027. Félix Salgado y Beatriz Mojica, senadores por Guerrero, ya pisan territorio; Imelda Castro, senadora por Sinaloa, hace lo propio. El fenómeno crece sesión tras sesión y amenaza con vaciar más escaños. En Morena nadie quiere llegar tarde a la sucesión estatal. El reloj electoral corre más rápido que las obligaciones.

4. Soñadora. Abelina López, alcaldesa de Acapulco con licencia en puerta, se lanza a la carrera por la candidatura de Morena en Guerrero, aun cuando su capital político está cargado de yerros y desatinos. Entre la controversia por 898 millones de pesos cuya revisión sigue en disputa, los cuestionamientos sobre transparencia, sus propios excesos y una gestión que no logró convertir la reconstrucción en activo electoral, su intención navega contra la corriente. Nos cuentan que, como consecuencia, Abelina López aparece en el fondo de las mediciones internas, en un escenario donde nombres con sólidas trayectorias la superan fácilmente. Despiértenla.

5. Límites. La Suprema Corte decidió volver a una de las discusiones más complejas que puede enfrentar cualquier sistema jurídico, quién decide sobre el final de la vida y hasta dónde puede llegar el Estado para impedirlo. Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, e Irving Espinosa impulsaron que el Pleno retomara un asunto que cuestiona la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido. Nadie adelantó postura de fondo, pero el movimiento ya tiene peso institucional. Detrás del expediente hay una tanatóloga con cáncer de mama; detrás del debate, un país obligado a revisar si el derecho a vivir incluye decidir cómo partir.