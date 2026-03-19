Polémica en caso Octavio Ocaña: juez favorece a Gerardo 'N' al no vincularlo a proceso

A más de cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, el proceso judicial que busca esclarecer lo ocurrido continúa generando giros inesperados. Este 2026, el caso ha alcanzado un nuevo punto crítico luego de que un juez de control determinara no vincular a proceso a uno de los policías implicados.

La decisión ha encendido el debate público y jurídico, reavivando la exigencia de justicia por parte de familiares y organizaciones.

¿Quién fue Octavio Ocaña?

Octavio Ocaña fue un joven actor que alcanzó gran popularidad en México por su papel de “Benito Rivers” en la serie Vecinos. Su carisma y crecimiento en pantalla lo convirtieron en una figura querida por el público.

El 29 de octubre de 2021, su muerte tras una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería conmocionó al país. Desde entonces, el caso ha estado rodeado de versiones encontradas, investigaciones y procesos legales complejos.

La versión oficial y las dudas

En un inicio, las autoridades señalaron que el actor se habría disparado accidentalmente. Sin embargo, peritajes independientes impulsados por la familia de Ocaña cuestionaron esta versión, concluyendo que el joven habría sido víctima de una ejecución por parte de los agentes que lo perseguían.

Estas contradicciones marcaron el rumbo del caso, abriendo la puerta a investigaciones más profundas y a la judicialización de los elementos policiacos involucrados.

Los policías implicados

Dos elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli fueron señalados como responsables directos del incidente.

Por un lado, Leopoldo Azuara de la Luz fue detenido y posteriormente sentenciado en diciembre de 2023 a más de 20 años de prisión por homicidio doloso y abuso de autoridad.

Por otro, Gerardo Rodríguez García, identificado como Gerardo “N”, permaneció prófugo durante casi cuatro años. Su captura se concretó en mayo de 2025 en Veracruz, tras haber modificado su apariencia para evadir a las autoridades.

La decisión que desató la polémica

El 12 de marzo de 2026, el juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Carlos Alberto Ortiz Ortiz, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Gerardo “N” por el delito de abuso de autoridad.

La resolución fue dada a conocer públicamente por la Fundación Lex Pro Humanitas A.C., organismo que brinda apoyo jurídico a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

En su comunicado, la organización calificó la decisión como “sin precedentes y fuera de toda lógica jurídica”, señalando que el juez se apartó del marco constitucional y legal que rige este tipo de procedimientos.

"No significa inocencia": la postura legal

Uno de los puntos clave que subrayó la Fundación Lex Pro Humanitas A.C. es que la no vinculación a proceso no implica que el imputado sea inocente.

De acuerdo con el organismo, el caso aún no ha sido resuelto y la verdad jurídica no ha sido establecida en un juicio. Por ello, anunciaron la presentación de un recurso de apelación para que un tribunal superior revise la determinación.

“La justicia no puede construirse a partir de criterios contrarios a la ley”, señalaron representantes legales en el documento difundido.

Un proceso que sigue abierto

El caso de Octavio Ocaña continúa siendo uno de los más mediáticos en México en materia de justicia y derechos humanos.

A pesar de que uno de los implicados ya fue sentenciado, la situación jurídica de Gerardo “N” mantiene abierta la discusión sobre la actuación de las autoridades y la interpretación de la ley en casos de alto impacto.

Papás de Octavio Ocaña

La exigencia de justicia no se detiene

Familiares, organizaciones y ciudadanos han reiterado que el objetivo sigue siendo el mismo: esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

La resolución reciente no solo ha generado polémica, sino que también ha renovado la presión social para que el caso no quede impune.

Mientras el proceso continúa, el nombre de Octavio Ocaña sigue siendo símbolo de una lucha por justicia que, hasta ahora, está lejos de concluir.

AAAT*