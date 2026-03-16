Bertha Ocaña anuncia su primer embarazo junto a Betuko Chew

Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, compartió a través de sus redes sociales su primer embarazo. La noticia fue difundida mediante una publicación de video en su cuenta oficial de Instagram. En el anuncio, Ocaña etiquetó a su pareja, Betuko Chew, confirmando que ambos esperan a su primer hijo.

El material audiovisual publicado en la plataforma muestra una secuencia de manos superpuestas. En los primeros segundos del clip aparecen las manos de Betuko Chew frente a la cámara. Posteriormente, se observan las manos de Bertha Ocaña colocándose sobre las de su pareja. El video incluye también la participación de la mascota de la familia.

En la parte final de la grabación, las patas del perro de la pareja se retiran de la pila de manos. Este movimiento revela una fotografía impresa correspondiente a un ultrasonido. La imagen médica confirma el estado de gestación de Bertha Ocaña ante sus seguidores.

La publicación de Instagram estuvo acompañada de un texto redactado por Ocaña. "El equipo crece, el amor se multiplica. Gracias, Dios. Tus tiempos son perfectos", escribió la futura madre en la descripción del video. El mensaje acumuló miles de interacciones y comentarios por parte de los usuarios de la plataforma digital.

Por su parte, Betuko Chew también emitió un mensaje en la sección de comentarios de la publicación original. "El gran amor de mi vida está en camino, gracias a ti @berthaocaa", expresó la pareja de Ocaña. Las cuentas de ambos perfiles muestran la actualización de su estado familiar tras este anuncio en internet.

Bertha Ocaña adquirió presencia en los medios de comunicación tras el fallecimiento de su hermano Octavio Ocaña. El actor, conocido por su personaje de Benito Rivers en la serie de televisión "Vecinos", murió en octubre de 2021. Desde ese evento, Bertha asumió un rol de vocería en el caso judicial.

Bertha Ocaña y el proceso legal de defender a su hermano

Durante los últimos años, la familia Ocaña ha participado en diversas audiencias y procesos legales. Bertha y sus padres han otorgado múltiples entrevistas a la prensa nacional para informar sobre los avances de las investigaciones. Su participación pública se ha centrado en exigir la resolución jurídica del caso de su hermano.

Además de dar seguimiento al proceso penal, Bertha Ocaña se involucró en el impulso de la denominada Ley Ocaña. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo sancionar la difusión indebida de imágenes de víctimas mortales. La propuesta fue presentada en diversos congresos estatales de la República Mexicana tras el caso del actor.

La joven compartió el avance de su embarazo Instagram

El anuncio del embarazo representa una actualización en la vida personal de Bertha Ocaña tras el periodo de activismo judicial. La publicación original permanece disponible en el perfil de Instagram de la creadora de contenido. Hasta el momento, la pareja no ha revelado datos adicionales sobre los meses exactos de gestación.