Madre de Hayden Panettiere rompe el silencio: “Creo que tristemente perdió su camino”

Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere, habló públicamente luego del fallecimiento de la actriz, ocurrido a los 36 años, y recordó algunos de los momentos más complejos que marcaron la relación entre ambas.

En conversación telefónica con NBC News, realizada este martes 18 de agosto, Vogel también se refirió a los últimos años de su hija, a la complicada relación que mantuvieron y a la presencia de Brian Hickerson en la vida de la actriz.

Foto: Instagram @hayden

Vogel destacó las capacidades de Hayden y sobre las dificultades que pueden enfrentar quienes comienzan su carrera dentro de la industria del entretenimiento desde una edad muy temprana.

Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento, una industria muy desafiante, no es inusual que tristemente encuentren el camino equivocado”.

La madre de la actriz también reconoció que, desde su perspectiva, Hayden atravesó un proceso en el que terminó alejándose de quien era.

Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo y creo que Hayden tristemente perdió su camino, desearía que fuera diferente. Desearía que se hubiera mantenido fiel a sí misma porque tenía muchos atributos increíbles”, añadió.

Solo siento que ella está con su hermano y están en paz”, dijo.

Foto: X @chanelsuiii16

El hermano menor de Hayden, Jansen Panettiere, murió inesperadamente en 2023, cuando tenía 28 años.

¿Cómo era la relación entre Hayden y su madre?

La relación entre madre e hija había estado marcada por diferencias que la propia actriz hizo públicas en sus memorias, "This Is Me: A Reckoning".

Hayden comenzó a trabajar desde que era bebé y, con el paso de los años, la relación profesional que mantenía con su madre habría complicado todavía más su vínculo familiar.

Durante una entrevista en mayo para "On Purpose with Jay Shetty, Panettiere" habló sobre aquella etapa y explicó que los límites entre ser hija y trabajar con su madre llegaron a desaparecer.

“Todo era negocio”, recordó Panettiere. “Me convertí en la confidente y la asistente y la terapeuta y el hombro para llorar y todo menos su hija”.

Según contó Hayden, cuando le planteó a su madre que quería dejar de trabajar con ella para recuperar su relación como madre e hija, Vogel le respondió que tenía una deuda económica con ella. La actriz recordó aquel momento como especialmente doloroso, pues esperaba que su madre priorizara el vínculo familiar.

¿Qué respondió Lesley Vogel a las declaraciones de su hija?

Tras la publicación de las memorias, Vogel cuestionó públicamente la versión que había dado Hayden sobre su relación.

En una declaración para Page Six, la madre de la actriz señaló que consideraba que parte de las declaraciones de su hija podían estar relacionadas con la promoción del libro.

Vogel dijo que había decidido mantenerse alejada después de “20 años de trauma”.

Como muchos padres de niños en el entretenimiento, estamos demasiado familiarizados con la dolorosa observación de ver los caminos autodestructivos que a veces eligen. Ningún padre espera este escenario; queremos que nuestros hijos sean lo mejor de sí mismos y vivan una vida pacífica y alegre”, aseguró.

También añadió:

Lamentablemente, esto está fuera de nuestro control”, continuó. “No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado”.

En aquella ocasión, Vogel manifestó su deseo de que su hija pudiera eventualmente “encontrara su camino”.

Pese a las diferencias, Hayden había reconocido meses antes de su muerte que no descartaba completamente una posible reconciliación.

Foto: Facebook Alma Rose

¿Qué dijo el padre de Hayden tras la muerte de la actriz?

Alan fue quien confirmó públicamente el fallecimiento de su hija mediante un comunicado difundido por el representante de Hayden.

Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden. Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron — y a los millones que la vieron en pantalla”.

¿Qué dijo la madre de Hayden sobre Brian Hickerson?

Durante la entrevista con NBC News, Vogel también habló sobre Brian Hickerson, expareja de la actriz, quien se encontraba con ella cuando fue localizada sin vida en Carolina del Sur.

Esta persona en su vida de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo estaba con ella en su muerte y ese era Brian Hickerson”, dijo.

De acuerdo con un informe, Hickerson, de 37 años, estaba junto con su hermano Zach cuando Panettiere fue encontrada.

La causa oficial de muerte de la actriz todavía no había sido revelada. Sin embargo, según el audio del despacho policial, los oficiales mencionaron una posible “sobredosis” y “paro cardíaco” en los momentos posteriores al reporte.

Vogel explicó que la relación entre Hayden y Hickerson había generado preocupación entre sus familiares desde tiempo atrás.

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere.

Durante su relación con Panettiere, Hickerson fue detenido en distintas ocasiones y enfrentó acusaciones relacionadas con violencia doméstica en 2019 y 2020. Posteriormente, la actriz describió aquella etapa como “un momento muy oscuro y complicado en mi vida”, mientras atravesaba problemas de adicción al alcohol y los opioides.

En 2021, Hickerson se declaró no culpable de dos cargos graves relacionados con lesiones a una pareja derivados de su arresto de 2020. Finalmente recibió una sentencia de 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional formal, 52 clases de violencia doméstica, $500 de restitución y una orden de protección por cinco años.