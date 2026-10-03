Frentes Políticos / 3 de octubre de 2026

1. Limpieza 3.0. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un grupo de trabajo, encabezado por Luisa María Alcalde, para diseñar un decreto que obligue a las plataformas digitales a retirar contenidos relacionados con violencia, abuso y acoso. Participarán Omar García Harfuch y Mario Delgado, además del Centro Nacional de Inteligencia e instituciones académicas. La estrategia surge tras recientes agresiones escolares, incluido el ataque en una secundaria de Torreón donde murió Nedi Edith Nevárez González, la subdirectora. La verdadera tarea es más difícil, borrar todo signo de violencia y acoso… pero de la realidad.

2. Tocar fondo. La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, destruyó en Colima más de 3.7 toneladas de cocaína, metanfetamina y mariguana, con una afectación económica estimada en 648 mdp para el crimen organizado. Un golpe federal que exhibe la dimensión del problema en una entidad donde la seguridad sigue siendo uno de los principales pendientes. Bajo el gobierno de Indira Vizcaíno, la federación vuelve a entrar con FGR, Marina y Sedena para contener un problema que rebasa las capacidades locales. Se destruye la droga, sí, pero sigue pendiente desmantelar las redes que permiten que llegue a Colima. ¿Quién lo consiente?

3. Riqueza. Layda Sansores volvió a reclamar el trato que Campeche ha recibido por su aportación petrolera. La gobernadora sostuvo que la riqueza salió de aguas campechanas mientras la entidad cargó con infraestructura y servicios, pero sin recibir una compensación acorde. Contra la fórmula utilizada para distribuir los recursos petroleros, no escatimó epítetos y la calificó como una “fórmula maldita”, al grado de cuestionar que “un pinche idiota” la hubiera inventado. Pemex se llevó buena parte del petróleo; Campeche, según Sansores, se quedó con la factura. Prueba de la debilidad institucional campechana. Sólo eso.

4. Esperanzados. Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, reveló que los obispos mexicanos esperan que el papa León XIV nos visite en 2027 y, especialmente, en 2031, al conmemorar 500 años del Acontecimiento Guadalupano. La invitación fue planteada también al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante su visita a México. La Santa Sede no ha confirmado, pero la CEM ya hizo la petición formal. Tras las visitas de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, se mantiene viva la esperanza. Ahora toca esperar la respuesta de su santidad. De antemano, bienvenido.

5. Alto total. En el Edomex, la denuncia ciudadana y la Policía Cibernética evitaron el pago de 9.9 mdp en intentos de extorsión: sólo en la semana del 24 al 30 de septiembre la SSEM atendió 776 denuncias, entre ellas 279 por extorsión telefónica, 275 por fraude, 22 por amenazas y ocho por cobro de piso. La gobernadora Delfina Gómez, junto con Horacio Duarte y Cristóbal Castañeda, sus secretarios de Gobierno y de Seguridad, mantienen el llamado a denunciar. Mientras en otras entidades la extorsión aparece desbordada, en Edomex hay la intención de terminar con este delito. ¿Y los demás?