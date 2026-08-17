¿De qué murió Hayden Panettiere?; investigan posible sobredosis

Hayden Panettiere murió a los 36 años después de ser encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Aunque las autoridades todavía no han determinado la causa oficial de su fallecimiento, grabaciones de los servicios de emergencia mencionan una posible sobredosis y un paro cardíaco.

La actriz, recordada por sus actuaciones en Heroes, Triunfos Robados y la saga Scream, fue localizada durante la tarde del domingo 16 de agosto. Una amiga fue quien llamó al número de emergencias 911 para solicitar ayuda, pero su identidad no ha sido revelada.

Instagram: Hayden Panettiere

¿Hayden Panettiere murió por una sobredosis?

Por ahora, no se ha confirmado que una sobredosis haya provocado la muerte de Hayden Panettiere. Esta posibilidad surgió a partir de los audios de las comunicaciones entre los equipos de emergencia, obtenidos por la revista People, en los que se escuchan las palabras “sobredosis” y “paro cardíaco”.

Estos términos describen la situación reportada durante la emergencia, pero no representan una conclusión médica. La causa definitiva se conocerá después de que se practique la autopsia y concluyan los estudios correspondientes.

Instagram: Hayden Panettiere

De acuerdo con los primeros reportes, policías y paramédicos acudieron alrededor de la 1:50 de la tarde a una residencia de Greenville tras recibir el aviso sobre una “mujer inconsciente”. Al llegar, identificaron a la persona como la actriz de 36 años.

Paramédicos intentaron reanimar a Hayden Panettiere

Durante varios minutos, el personal médico habría aplicado soporte vital cardíaco avanzado para tratar de salvarla. El procedimiento incluyó reanimación cardiopulmonar, medicamentos, asistencia respiratoria y vigilancia del ritmo cardíaco.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos, las compresiones torácicas y las demás maniobras no consiguieron que reaccionara. Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde, aproximadamente 40 minutos después de la llegada de los servicios de emergencia.

Foto: X @shanghaidaily

Hasta el momento, la policía no ha confirmado de manera independiente que se utilizara soporte vital cardíaco avanzado. Este dato fue difundido por medios estadunidenses con base en fuentes relacionadas con la investigación.

Autoridades no encontraron señales de un delito

Tanto el Departamento de Policía de Greenville como la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville participan en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

“La investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas”, declaró un portavoz del Departamento de Policía de Greenville en un comunicado obtenido por la revista People. “Una conocida de la Sra. Panettiere fue quien llamó al 911”.

Foto: X LegacyTributes

A pesar de que inicialmente no se encontraron señales de violencia o de la participación de otra persona, las autoridades mantendrán abierta la investigación hasta contar con los resultados de la autopsia. Por este motivo, no puede asegurarse todavía que la actriz haya muerto debido a una sobredosis.

¿Quién fue Hayden Panettiere?

Su carrera comenzó desde que era niña. En 1994 apareció en la telenovela One Life to Live y posteriormente participó en diferentes producciones de cine y televisión.

Foto: Captura de video

Uno de sus personajes más conocidos fue Claire Bennet en Heroes. También interpretó a Juliette Barnes en Nashville y formó parte de las películas Scream 4 y Scream 6, donde dio vida a Kirby Reed.

A Hayden Panettiere le sobrevive su hija Kaya, de 11 años, nacida de su relación con su exprometido, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.