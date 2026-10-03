¡Corran por sus vidas! Iron Maiden reventó el GNP con su regreso a México

Anthrax abrió la noche con su thrash metal y dejó el escenario listo para Iron Maiden, que recorrió parte de su historia con 17 canciones como parte del Run for Your Lives Tour 2026.

Desde temprano, las inmediaciones del recinto se llenaron de playeras negras y del logotipo de Iron Maiden. Entre el público se podían ver familias completas… abuelos, padres, hijos y nietos que llegaron para compartir una misma afición y celebrar medio siglo de la banda británica. La imagen se repitió dentro y fuera del GNP con generaciones distintas cantando las mismas canciones.

A la hora anunciada, Anthrax salió al escenario para abrir la jornada. La agrupación presentó parte de su nuevo álbum, Cursum Perficio, que llega después de una década sin un disco de estudio, y combinó sus temas recientes con canciones que forman parte de su historia. En las primeras filas aparecieron los círculos de slam y las bengalas rojas mientras sonaban Caught in a Mosh y Madhouse.

El guitarrista Scott Ian buscó desde el inicio la respuesta del público y lanzó un “I wanna see you motherfuckers!”, seguido por una reacción inmediata de los asistentes. Los integrantes también dedicaron palabras de agradecimiento a sus seguidores mexicanos. El repertorio permitió que quienes conocen al grupo desde sus primeros años convivieran con quienes se acercaron a su música más recientemente. El setlist continuó con Metal Thrashing Mad, Antisocial, It’s for the Kids, Got the Time e Indians, hasta cerrar su presentación a las 8:30 pm.

La locura con la Doncella de Hierro

El cambio de escenario llegó acompañado por el intro de Doctor Doctor, que provocó los primeros gritos antes de la aparición de Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, el baterista Simon Dawson y Bruce Dickinson. El repertorio del Run for Your Lives Tour 2026 se centró en la etapa clásica de Iron Maiden, con 17 canciones.

Murders in the Rue Morgue abrió el recorrido y rápidamente aparecieron los primeros slams y vasos de cerveza en el aire. Después de Wrathchild, Dickinson saludó a la audiencia con un “¡Hola México!” y un “¡Hey México!” que fueron respondidos desde las gradas y la pista.

Iron Maiden esta celebrando sus celebrando 50 años. Eduardo Jiménez Fernández

Con Killers llegó uno de los momentos más reconocibles del espectáculo con n la aparición de Eddie, el personaje de la banda, que fue recibido con una ovación. Dickinson destacó la respuesta del público mexicano y señaló que el Estadio GNP Seguros era el recinto más grande de su recorrido por el país. La producción acompañó cada canción con cambios de iluminación, fuego, pantallas y la presencia de Eddie.

La conexión con México estuvo presente entre canciones. Dickinson habló directamente con el público y dejó que los asistentes completaran los versos. En la pista, los círculos de slam aparecieron de manera intermitente y en las gradas se escuchaban los coros. No fue necesario recurrir a temas recientes para mantener la atención, el recorrido por el catálogo de las primeras décadas bastó para que distintas edades reconocieran las canciones y las cantaran de inicio a fin.

La banda siguió con Phantom of the Opera y The Number of the Beast, canción durante la cual el fuego apareció en el escenario mientras Dickinson marcaba los coros con el público. El concierto mantuvo así un equilibrio entre la música y una puesta en escena que recuperó elementos reconocibles de diferentes etapas de Iron Maiden.

Caminando hacia la eternidad metalera

Después de Infinite Dreams, llegó Powerslave, con Dickinson usando una máscara inspirada en la iconografía egipcia. El vocalista recordó sus anteriores visitas a México y el espectáculo continuó con 2 Minutes to Midnight, durante la cual pidió a la audiencia: “¡Scream Mexico City!”. También bromeó sobre el tequila diciendo que por favor lo tomaran y mejor bebieran agua, situación que causó abucheos y risas en el GNP.

El repertorio siguió con Rime of the Ancient Mariner, Run to the Hills, Seventh Son of a Seventh Son, The Trooper, Hallowed Be Thy Name e Iron Maiden. En The Trooper, la imagen de Eddie apareció nuevamente en las pantallas, mientras Dickinson no podía evitar disfrutar la euforia del público mexicano que se entregó al máximo en una noche llena de gritos y slam. Be Thy Name llevó al público a otro de los coros más esperados de la noche, antes de que Iron Maiden marcara el final de la primera parte del espectáculo.

Tras Churchill’s Speech, Iron Maiden retomó el escenario con Aces High, Fear of the Dark y Wasted Years. Así terminó una noche en la que la banda recorrió distintas etapas de su catálogo frente a un público que acompañó cada canción y que convirtió el festejo de sus 50 años en una celebración compartida entre generaciones.