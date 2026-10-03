La inevitable decisión

Al comparar las políticas sociales de la India con las de nuestro país se descubre lo siguiente: México destina un presupuesto proporcionalmente mayor que la India en sus programas de apoyo al sector más necesitado. India, en cambio, prefiere gastar más en infraestructuras.

De hecho, México destina 2.5 de cada 100 pesos de su economía a poner dinero directamente en los bolsillos de las familias y sus sectores prioritarios, es decir, en términos per cápita México gasta casi 9 veces más por ciudadano que India, pero desatiende la infraestructura.

El caso de India es distinto: distribuye 1.4 de cada 100 rupias en programas sociales, pero aumenta la proporción de su gasto total en infraestructura para que el gasto deje de ser una mera ayuda extrema de subsistencia. India destina un porcentaje sumamente agresivo a la inversión en infraestructura pública mientras que el presupuesto mexicano tiene una fuerte consolidación orientada a programas sociales.

La realidad presupuestal del próximo año prevé un gasto total de 10 mil 636 billones de pesos con ingresos de 9.157 billones que, aunque impulsados por una recaudación tributaria récord, dejará un déficit de 3.9% del PIB, mucho del cual se deberá a los Programas del Bienestar, que concentran más de 1.1 billones de pesos (cerca del 2.6% del PIB), que dan cobertura a pensiones universales y nuevos apoyos de vivienda. Por otro lado, el costo del pago de pensiones contributivas generales demandará 2.5 billones de pesos, mientras que se proyecta una inversión pública física de 1 billón 133 mil 613 millones de pesos. Con el saldo habrá que cubrir todos los gastos de gobierno más el servicio de la deuda en constante ascenso.

Las declaraciones más recientes de Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, alertan a que se está rebasando la capacidad financiera para atender dichos programas y la sostenibilidad económica del país.

El diputado Ramírez Cuéllar declaró en la revista Proceso: “Urge que entre todos construyamos una estrategia y un programa para fortalecer fiscal y financieramente al Estado mexicano… de otra manera, muchos derechos se convertirán en meras ilusiones constitucionales”. Fijó el año 2028 como el límite para resolver las debilidades fiscales antes de llegar a un punto sin retorno en las finanzas públicas.

En sus declaraciones a la revista Proceso, el diputado Ramírez Cuéllar advirtió que al Estado mexicano le urge transformar la recaudación y elevar los ingresos fiscales antes de 2028. Sostuvo que si no se toman medidas drásticas en el corto plazo para incrementar los ingresos tributarios, algunos derechos constitucionales, como el financiamiento de programas sociales, pensiones y los servicios de salud y educación, podrían quedar sin un suficiente respaldo financiero.

El legislador alertó que la evasión de impuestos y el contrabando de combustibles (“huachicol fiscal”), la facturación ficticia y la extorsión, le cuestan al país 20% del PIB y están golpeando severamente las cuentas públicas del país. Por ello, planteó la necesidad de endurecer significativamente las sanciones legales contra estas prácticas para frenar la pérdida de recursos estatales.

A pesar de sus advertencias a mediano plazo, el legislador defendió la solidez y la responsabilidad del presupuesto proyectado para 2027, asegurando que no se crearán nuevos impuestos ni aumentarán las tasas actuales. Afirmó que la política social de la presidenta Claudia Sheinbaum es sostenible y que se dará prioridad a la inversión en infraestructura, conectividad carretera, autosuficiencia alimentaria y la generación de energía limpia.

Es de suma importancia el que el diputado Ramírez Cuéllar se pronuncie con su conocida claridad sobre la crítica debilidad en que ha venido desplomándose la parte más esencial de toda la supuesta transformación que ha pretendido el gobierno de Morena. Ojalá y en el gobierno haya más personajes como el diputado Ramírez Cuellar.

Hace tiempo que se ha visto el desastre que significa la gestión de la 4T. Una vez más insistimos en que la Presidenta entienda lo crítico de la situación nacional y, sin temor, tome la inevitable decisión que salve a su gobierno.