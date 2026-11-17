Macaulay Culkin retomó oficialmente su papel más icónico como Kevin McCallister justo antes de la temporada navideña. El actor estadounidense protagoniza una nueva campaña publicitaria inspirada en la clásica cinta Mi pobre angelito (Home Alone), estrenada en 1990 y convertida en un fenómeno mundial de la cultura pop.

En este comercial, Culkin interpreta una versión adulta y mucho más madura del famoso niño que enfrentó a dos ladrones en su hogar. El actor aparece dentro de un restaurante McDonald's cerrado durante la noche, pronuncia la frase "Todos desaparecieron, otra vez" y toma el control absoluto de la cocina para preparar alimentos y simular pedidos.

Kevin McCallister atendiendo un McDonald's. Foto: Captura de pantalla / McDonald's

La campaña promociona una edición especial de la clásica cajita feliz basada en la franquicia cinematográfica. Este menú incluye guarniciones inspiradas en los platillos favoritos de Kevin McCallister, además de calcetines coleccionables con diseños de personajes emblemáticos de la cadena de comida rápida, como Grimace y Birdie. Los fanáticos podrán adquirir este paquete a partir del próximo 1 de diciembre.

El historial comercial de Kevin McCallister

Esta aparición marca el segundo regreso publicitario del intérprete dentro del universo de Mi pobre angelito. Durante 2018, Culkin encarnó nuevamente al astuto protagonista para un anuncio de Google Assistant, donde recreó escenas clásicas de la película utilizando comandos de voz para ordenar comida y vigilar la entrada de su casa.

El lanzamiento de este material audiovisual coincide estratégicamente con el arranque de las fiestas decembrinas. Año tras año, las dos primeras entregas de esta saga cinematográfica dominan los listados de audiencia en televisión abierta y plataformas de streaming, consolidándose como el contenido favorito del público mexicano y mundial durante diciembre.

Hollywood apuesta por la nostalgia cinematográfica

Aprovechar el impacto emocional del cine popular representa una estrategia recurrente entre las grandes marcas globales. Gigantes corporativos como General Motors y Verizon reunieron recientemente al elenco de Austin Powers: El espía que me arruinó el día (1997) para protagonizar comerciales de alto presupuesto diseñados por el creador y protagonista de la franquicia, Mike Myers.

General Motors presentó a estos personajes durante el Super Bowl de 2022 con el objetivo de impulsar su flota de vehículos eléctricos. Por su parte, Verizon utilizó este año a las figuras de la comedia de espionaje para promover un nuevo plan de suscripción cargado de beneficios y recompensas exclusivas para sus usuarios.

Macaulay Culkin se une a los actores de Hollywood que han regresado con personajes nostálgicos. Foto: Captura de pantalla / McDonald's

Otros estudios y empresas replicaron esta fórmula exitosa con clásicos inolvidables de Hollywood. En 2019, Comcast transmitió un anuncio de larga duración durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, donde E.T. regresó a la Tierra para reencontrarse con su amigo Elliott, interpretado nuevamente por Henry Thomas casi cuatro décadas después del estreno original de 1982.

Asimismo, los actores Billy Crystal y Meg Ryan revivieron a sus recordados personajes de la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally (1989). Ambos protagonizaron un comercial de la marca de mayonesa Hellmann's durante el Super Bowl de 2025, confirmando que la nostalgia del cine clásico genera un impacto inmediato en la audiencia contemporánea.