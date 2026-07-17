Muere Brenda Fricker, la entrañable 'Mujer de las Palomas' en Mi pobre angelito 2

La actriz Brenda Fricker, recordada por interpretar a la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, murió a los 81 años.

La noticia fue confirmada este 17 de julio por su representante, Phil Belfield, quien despidió a la intérprete con un emotivo mensaje.

Aunque para muchas personas siempre será la amable mujer que ayuda a Kevin McCallister en el clásico navideño, Brenda Fricker construyó una carrera mucho más amplia.

Fue la primera actriz irlandesa en ganar un Premio Oscar y participó en decenas de películas y series a lo largo de más de seis décadas.

Brenda Fricker murió a los 81 años tras una carrera que incluyó cine, televisión y teatro. TMDB

¿De qué murió Brenda Fricker?

Hasta el momento, la familia de Brenda Fricker y su representante no han dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento.

Tras anunciarse la noticia, algunos medios británicos e irlandeses informaron que la actriz había enfrentado problemas de salud durante los últimos años. Entre ellos, The Sun señaló que murió después de luchar contra una enfermedad, aunque no ofreció más detalles.

Por ahora, esa es la única información que ha trascendido sobre las circunstancias de su muerte.

Brenda Fricker interpretó a la inolvidable Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York. YouTube

¿Quién fue Brenda Fricker?

Brenda Fricker nació el 17 de febrero de 1945 en Dublín, Irlanda.

Antes de dedicarse por completo a la actuación trabajó en The Irish Times, donde fue asistente del editor de arte. Más adelante decidió enfocarse en el cine, el teatro y la televisión, una decisión que la llevó a desarrollar una carrera de más de 60 años.

El reconocimiento internacional llegó en 1989 gracias a My Left Foot, película protagonizada por Daniel Day-Lewis.

En esa cinta interpretó a la madre del artista irlandés Christy Brown, un papel que le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Con ese premio hizo historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en recibir una estatuilla de la Academia.

Ese reconocimiento abrió una nueva etapa en su carrera y la llevó a participar en producciones tanto de Hollywood como del cine británico e irlandés.

Tras confirmarse la muerte de Brenda Fricker, su representante Phil Belfield compartió un mensaje para recordar a la actriz.

En sus palabras aseguró que “el mundo es inferior por su ausencia” y expresó que fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella.

También añadió que la actriz siempre ocupará un lugar especial en el corazón de quienes disfrutaron de su trabajo tanto en el cine como en la televisión.

La actriz ganó el Premio Oscar por su actuación en My Left Foot, donde interpretó a la madre de Christy Brown. X @PopCrave

La mujer de las palomas, el personaje por el que muchos la recuerdan

Años después del Oscar, Brenda Fricker volvió a conquistar al público con uno de los personajes más entrañables de su trayectoria.

En Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, estrenada en 1992, interpretó a la Mujer de las Palomas, una mujer que vive en Central Park y que entabla una amistad con Kevin McCallister, personaje interpretado por Macaulay Culkin.

Al principio de la película, Kevin le tiene miedo por su apariencia física. Sin embargo, conforme avanza la historia, descubre que se trata de una persona amable y solitaria, que termina ayudándolo cuando más lo necesita.

Con el paso de los años, ese personaje se convirtió en uno de los más queridos de la película y sigue siendo uno de los momentos más recordados del clásico navideño.

Además de Mi pobre angelito 2, Brenda Fricker participó en películas como A Time to Kill y Albert Nobbs. Captura de Pantalla

¿En qué otras películas y series participó Brenda Fricker?

La carrera de Brenda Fricker fue mucho más allá de sus dos papeles más famosos.

También formó parte de películas como The Field, A Time to Kill, So I Married an Axe Murderer, Veronica Guerin y Albert Nobbs, donde compartió créditos con actores de distintas generaciones.

En televisión también tuvo una presencia constante. Uno de sus trabajos más conocidos fue en la serie británica Casualty, además de participar en otras producciones a lo largo de su carrera.

Gracias a esa trayectoria, Fricker se mantuvo activa durante décadas y fue una de las actrices irlandesas con mayor reconocimiento internacional.