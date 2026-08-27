El famoso actor Macaulay Culkin lideró un peculiar proyecto musical llamado The Pizza Underground, una banda de rock cómico dedicada a rendir un tributo enteramente gastronómico. El grupo modificó el repertorio de la mítica agrupación The Velvet Underground y de su líder histórico, Lou Reed.

Los músicos cambiaron todas las letras originales por temáticas relacionadas directamente con la pizza y sus ingredientes. La banda, activa entre los años 2012 y 2016, regalaba cajas llenas de rebanadas a los asistentes durante sus frenéticos conciertos en vivo por todo el país.

Macaulay Culkin tuvo su faceta de rockstar. Foto de IG: Macaulay Culkin

Esta iniciativa nació como una simple broma entre un grupo de amigos en la ciudad de Nueva York. Pronto, el extraño concepto capturó la atención del público masivo y los llevó a organizar exitosas giras internacionales por distintos continentes.

Dentro de la formación, el protagonista de las grandes películas de Hollywood cantaba, tocaba el kazoo y ejecutaba distintas percusiones rítmicas. Sus compañeros de alineación incluyeron a los músicos independientes Matt Colbourn, Phoebe Kreutz y Austin Kilham.

El toque más excéntrico del ensamble recayó en la percusionista Deenah Vollmer. Ella utilizaba una caja de cartón de pizza totalmente vacía como instrumento principal para marcar el compás acústico durante las ruidosas presentaciones en directo.

El impacto mediático de esta propuesta demostró la capacidad del histrión para reinventarse bajo los reflectores de la industria musical. Las revistas de espectáculos documentaron puntualmente cada aparición del conjunto durante su travesía por los escenarios del mundo.

El menú musical y las parodias de rock

El repertorio de la agrupación norteamericana consistió en adaptar los grandes clásicos del rock con ingeniosos juegos de palabras. Los fanáticos de la música alternativa escucharon sus himnos generacionales transformados en excéntricas odas a la comida rápida italiana.

La melancólica pista "Perfect Day" mutó rápidamente hacia el exitoso tema "Pizza Day". A su vez, la icónica canción "I'm Waiting for the Man" cambió su narrativa urbana para convertirse en "I'm Waiting for the Delivery Man", relatando la angustiosa espera de un repartidor a domicilio.

Macaulay Culkin como estrella de rock. Foto de IG: Macaulay Culkin

El ensamble continuó con esta fórmula creativa en todo su catálogo discográfico. El éxito "All Tomorrow's Parties" sonó en las bocinas de los clubes como "All the Pizza Parties", desatando el asombro y las carcajadas de los espectadores.

Una de sus adaptaciones más aclamadas involucró el sencillo radial "Walk on the Wild Side". Los integrantes renombraron esta famosa pieza instrumental como "Take a Bite of the Wild Slice", invitando a los fanáticos a darle una mordida a la rebanada salvaje.

El hostil cierre del telón en Inglaterra

La meteórica trayectoria del conjunto topó con pared durante el año 2014 en territorio europeo. Los músicos programaron una ambiciosa presentación dentro de un reconocido festival de rock masivo celebrado en Inglaterra para expandir su base de seguidores.

Parte del público británico rechazó tajantemente el concepto humorístico de los estadounidenses. Los asistentes más ortodoxos abuchearon a los artistas y arrojaron vasos de cerveza al escenario, obligando a los organizadores a recortar drásticamente el tiempo del espectáculo.

La banda de Macaulay Culkin se desintegró. Foto de IG: Macaulay Culkin

Este bochornoso incidente marcó el declive definitivo de la agrupación en la competida escena musical independiente. Las presentaciones en vivo disminuyeron progresivamente y los integrantes retomaron sus proyectos profesionales individuales lejos de las pizzerías.

Finalmente, durante el año 2018, el propio Macaulay Culkin confirmó oficialmente la disolución total del grupo en una reveladora entrevista. El intérprete cerró para siempre este peculiar capítulo sonoro, dejando un divertido legado en la historia de la cultura pop contemporánea.